Лятната академия към програма „Нов път в преподаването” е място, където учениците имат възможността да попълнят пропуски в материала, който са изучили през изминалата учебна година, а също така могат и да се запознаят с нещата, които ги очакват следващата година. Това обясни в предаването „Социална мрежа” Катрин Гидулска, координатор в програмата.

„Всичко това е изпълнено с много игри, много добри учители, които носят пламъка в сърцето си, така че да могат да предадат всичките знания на своите ученици. Едно много зареждащо място, в което няма една минута спокойствие, но в хубавия смисъл на думата”, каза още тя.

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„В академията се опитваме да вкарваме всякакви подходи и да забелязваме индивидуалните нужди на всяко дете”, каза Емил Христов, учител от програма „Нов път в преподаването”.

Катрин Гидулска каза още, че фокусът на академията е учениците да бъдат поставени в центъра на класната стая и да не са просто слушатели. Идеята е през своите преживявания и светоглед да разберат и да открият нови неща, посочи тя и допълни, че лятната академия ще се проведе в 90 СУ и все още може да се запишат желаещите на сайта на „Заедно в час” до края на месец юни.

„Ще имаме разнообразни дейности, за да можем да усетим самото дете от какво има нужда и ще имаме по-индивидуален подход, въпреки ограниченото време”, каза още Емил Христов.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова