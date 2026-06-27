В свят, в който телефонът ни е винаги в ръката, батерията се оказва една от най-важните му, но и най-уязвими части. Колко често я зареждаме неправилно? И кои навици всъщност скъсяват живота ѝ?

В сервиза на Десислав Димитров, който вече 13 години е в бранша, ежедневно минават десетки телефони за ремонт, а една от най-честите причини за проблеми остава именно батерията.

Зарядно устройство избухна и направи дупка в коляното на жена (СНИМКА)

"Най-честите грешки са хората да оставят батерията да падне до 0%. Друг проблем е ако имат резервен телефон, който ползват от време на време, да го оставят в шкафа и да не го зареждат дълго време - този телефон може да не тръгне изобщо. Други грешки са използването на неоригинални и некачествени зарядни", разказва Десислав.

"Жегата на плажа е по-опасна, но студът също не трябва да се подценява. Когато батерията е на по-ниска температура и сте били на ски, е много възможно телефонът да се изключи от самосебе си", допълва той.

Как ефективно да пестим батерия на телефона си?

Оказва се, че температурите са само част от проблема. Не по-малко важно е и как зареждаме устройството си. "Когато адаптерът не е оригинален и качествен и първо сложите зарядното в телефона, а после го включите в контакта, може да повредите устройството. Винаги слагаме първо зарядното в контакта, след това в телефона", призовава Десислав.

Повече гледайте във видеото.