Жена от Швейцария получи ужасяващи наранявания след като заспа върху зарядното устройство на телефона си. То е образувало дупка върху коляното ѝ.

Тя е получила изгаряния трета степен. Според медиците, нараняванията са причинени от тока на зарядното устройство, което е избухнало вследствие на потта върху кожата ѝ.

„Мислех, че ще оставя раната да заздравее сама, но наистина стана по-лошо, озовах се в спешното отделение”, споделя потърпевшата.

