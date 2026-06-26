Гореща вълна обхвана Европа, като температурите достигнаха 40 градуса в Белгия, във Франция – 43 и рекордните 45 в Испания. По последни данни жертвите на жегите вече са 212. Темата Темата коментира проф. Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при БАН в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

По думите му ние вече сме влезли в нов климатичен ред. „Горещите вълни не са ново явление, но стават все по-екстремни и преминават температурни прагове, опасни за здравето”, заяви той.

Проф. Емил Гачев обясни, че измененията на климата са резултат от съвместно действие на природен процес и на човешки индуциран процес. Експертът коментира още, че настоящата гореща вълна е свързана с т.нар. „омега-блок” – атмосферно явление, което задържа горещите въздушни маси над Европа и води до продължителни периоди на екстремни температури.

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Що се отнася до България, синоптикът прогнозира, че първата половина на лятото няма да бъде толкова екстремна, колкото през последните две години. По-сериозни горещини се очакват след средата на юли, като най-рискови ще бъдат големите градове заради "градски острови на топлина", които допълнително повишават температурите.

Целия разгговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова