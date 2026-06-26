Рекордните жеги, които обхванаха голяма част от Европа, са значително по-интензивни заради климатичните промени, причинени от човешката дейност. Това показва нов анализ на учени, според който подобна гореща вълна преди 50 години би била средно с около 3,5 градуса по Целзий по-хладна.

Изследването обхваща над 800 европейски града и сочи, че близо половината от тях вече са достигнали или се очаква скоро да достигнат рекордни нива на топлинен стрес за края на юни.

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Експертите предупреждават, че опасността не идва само от високите температури, а и от повишената влажност на въздуха. При така наречената „влажна жега“ организмът не може ефективно да се охлажда чрез изпотяване, което значително увеличава риска от топлинен удар и други здравословни проблеми.

Според климатолога Клеър Барнс Европа се затопля по-бързо от всеки друг регион в света, с изключение на Арктика. По думите ѝ температурите, наблюдавани в момента във Великобритания, Франция и други части на континента, едва ли биха били възможни без глобалното затопляне.

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Учените са категорични, че натрупаните доказателства сочат пряка връзка между човешката дейност и зачестяването на екстремните горещини, като предупреждават, че подобни рекорди могат да стават все по-чести през следващите години.

Редактор: Цветина Петкова