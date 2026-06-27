Колко струва да отидеш до тоалетна в първото ни „евро“ лято? Проверка на NOVA показа, че цените на обществените тоалетни по маршрута София – Варна варират от 50 евроцента до цели 5 евро. На някои места услугата вече е поскъпнала от 1 лев на 1 евро, а на други срещу по-високата цена потребителите получават неработещи тоалетни или лоша хигиена.

Още в Древен Рим император Веспасиан доказва, че дори обществените тоалетни могат да бъдат източник на приходи. Оттогава идва и известната фраза „Парите не миришат“. Днес, близо две хилядолетия по-късно, бизнесът с обществените тоалетни продължава да процъфтява, но с чувствително по-високи цени.

Обществена тоалетна се превърна в бутиков хотел в центъра на Оксфорд (ВИДЕО)

Проверката на NOVA започва от София. При обществената тоалетна пред НДК цената е 51 евроцента, като плащането се извършва единствено с банкова карта. Оказва се обаче, че не всички терминали работят безпроблемно и достъпът понякога се оказва по-труден от очакваното.

Пред храм-паметника „Александър Невски“ таксата е 50 евроцента. Хигиената е на добро ниво, но липсват достатъчно консумативи. Граждани споделят, че въпреки модерните съоръжения, понякога автоматичните системи създават затруднения, а на други места в столицата обществените тоалетни остават мръсни и неподдържани.

На Централната жп гара в София цената също е 50 евроцента.

Следващата спирка е Горна Оряховица. Там обществената тоалетна е безплатна, тъй като в момента е в ремонт. Въпреки лошото състояние на помещенията, пътници смятат, че голяма гара би трябвало да предлага добре поддържана санитарна услуга, независимо дали тя е платена.

На финала на пътуването във Варна цената вече е 1 евро – двойно повече спрямо досегашната такса от 1 лев. Част от пътниците определят увеличението като необосновано и смятат, че справедливата цена би била около 50 евроцента. Други отбелязват, че на някои гари тоалетните са безплатни, но за сметка на това са в лошо състояние.

От Комисията за защита на потребителите вече обявиха, че извършват проверки за евентуални необосновани увеличения на цените след въвеждането на еврото. Според институцията всяка цена трябва да бъде съобразена с предоставяната услуга и да не представлява нелоялна търговска практика.

Най-фрапиращият пример остава обществена тоалетна в Боровец, където ползването ѝ струва 5 евро, или близо 10 лева. По Южното Черноморие пък на някои места достъпът до санитарен възел срещу заплащане достига 2 евро – сума, сравнима с цената на напитка в магазин.

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