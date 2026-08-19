Властите съобщават за 107 извадени тела

Расте броят на загиналите при свлачище в златна мина в западната част на Централноафриканската република, в близост до границата с Камерун. Инцидентът е станал в сряда в мината „Замбое”, разположена на около 50 км от град Бабуа.

Информацията за точния брой на загиналите беше противоречива. Първоначално според представителите на властите жертвите бяха около 40, но други източници съобщаваха за най-малко 100 загинали.

Според най-новите данни, предоставени от кмета на общината, са извадени 107 тела.

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Свлачищата в мините са често явление в богатата на полезни изкопаеми страна. Ресурсите често се експлоатират незаконно и извън държавния контрол, което води до липса на мерки за безопасност, отбелязва агенцията.

Редактор: Мария Барабашка
Източник: Симеон Томов, БТА

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