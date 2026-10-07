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„Числата на седмицата“: Как се промениха цените у нас за последните 10 години
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Редактор: Станимира Шикова
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