Снимка: Владимир Шоков, БТА
Районите на действие обхващат териториите на по няколко области
Министерският съвет прие Постановление за създаване на териториални дирекции на Държавна агенция „Национална сигурност“ и определяне на седалищата и районите им на действие.
Създават се пет териториални дирекции, за да се оптимизира дейността и ресурсите на агенцията да се използват рационално. Районите на действие обхващат териториите на по няколко области.
Две оръжейни предприятия стават стратегически обекти за националната сигурност
Отменя се Постановление № 316 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на териториални дирекции на Държавна агенция „Национална сигурност“ и определяне на седалищата и районите им на действие.Редактор: Цвета Лазаркова
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