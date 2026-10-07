Министерският съвет прие Постановление за създаване на териториални дирекции на Държавна агенция „Национална сигурност“ и определяне на седалищата и районите им на действие.

Създават се пет териториални дирекции, за да се оптимизира дейността и ресурсите на агенцията да се използват рационално. Районите на действие обхващат териториите на по няколко области.

Две оръжейни предприятия стават стратегически обекти за националната сигурност

Отменя се Постановление № 316 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на териториални дирекции на Държавна агенция „Национална сигурност“ и определяне на седалищата и районите им на действие.

Редактор: Цвета Лазаркова