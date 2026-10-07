Правителството определи още две предприятия от отбранителната индустрия като стратегически обекти от значение за националната сигурност. В списъка са включени „Ахелой ОПМ“ ООД и „Караш Инвест“ ЕООД.

Решението е свързано с дейността на двете компании, които произвеждат продукти за отбраната. Според Министерския съвет производството им има значение за осигуряването на необходимите ресурси за отбраната и може да допринесе за укрепването на отбранителните способности на България.

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С включването им в списъка предприятията ще попаднат под прякото наблюдение и контрол на Държавната агенция „Национална сигурност“.

ДАНС ще следи за потенциални рискове и заплахи за дейността им и ще участва в определянето на мерките, необходими за тяхната защита. Контролът ще обхваща както физическата сигурност на обектите, така и защитата на информацията в тях.

Промяната е направена с допълнение към правителственото постановление от 2009 г., което определя стратегическите обекти и дейности с ключово значение за националната сигурност.

Редактор: Цветина Петкова