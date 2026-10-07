Обезвредиха изоставен куфар пред Президентството. Специални части имаха готовност да го взривят, но се оказа пълен с дрехи и взривно устройство в него не беше установено.

Снимка: Виктория Бочевска, NOVA

По това време на „Дондуков” 2 се провежда Консултативен съвет за нациопнална сигурност.

Снимка: Виктория Бочевска, NOVA

КСНС се ръководи от държавния глава. В него участват председателят на Народното събрание, министър-председателят, министрите на отбраната, вътрешните работи, външните работи и финансите, ръководители на ключови служби и структури за сигурност, началникът на отбраната, както и по един представител от всяка парламентарна група. Всички те се намират в сградата на Президентството.