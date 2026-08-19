Не се водя от статии във вестниците, а от документи, които получавам от нашите служби. Вчера получих документ от Служба „Военно разузнаване”, където ясно е записано, че пряка заплаха за националната ни сигурност няма. Опасност няма и за обекти, на които са разположени американски самолети или пък за други обекти, които са на територията на България. Това увери министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод публикация на „Файненшъл Таймс”, че Иран обмисля атаки срещу американски военни обекти в Европа, включително в България.

По думите му министърът на отбраната на Италия също е отговорил, че не би посъветвал „Файненшъл Таймс” да излиза с такива изявления. „Аз бих споделил неговото мнение. Това са мнения, които всяват излишна паника сред населението и няма нужда от тях. Достатъчно добре следим обстановката, получаваме информация от партньорски служби, ежедневно при това, следим положението и към момента такава заплаха към нашата страна наистина няма”, добави военният министър.

„Днес потърсихме информация от Обединеното кралство във връзка с тази статия. Промяна в средата за сигурност няма”, категоричен беше Стоянов.

„Файненшъл Таймс”: Иран обмисля атаки срещу американски военни обекти в Европа, включително в България

„Документите, които изготвя Служба „Военно разузнаване”, отиват при министър-председателя, при председателя на Народното събрание и при президента на Републиката, така че те разполагат с документите, с които разполагам и аз”, посочи още той.