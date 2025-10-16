Стара обществена тоалетна днес посреща туристи като бутиков хотел. И макар това да звучи като шега, новият хотел „Nettie” на улица „Сейнт Джайлс” в центъра на Оксфорд е съвсем реален и буквално се намира под земята.

Разположен по стръмно стълбище надолу от оживената улица, сградата е служила като градска тоалетна повече от 100 години, докато не затваря врати през 2008 г. През последните години обаче инвеститор решава, че мястото заслужава втори живот и го превръща в един от най-нестандартните хотели в града.

Сега бившето подземие предлага само две стаи, но пък напълно реновирани с модерен дизайн и акцент върху „персонализираното изживяване“, както казва управителят на „Nettie”. Няма рецепция, няма ресторант, няма румсървис, но всичко може да бъде поръчано през телефона, което го прави особено привлекателен за дигиталните номади и любителите на нетипични места.

Цената за нощувка започва от 227 долара, което може да изглежда скъпо, но за Оксфорд и за уникалността на концепцията явно си струва. Мястото не крие миналото си – напротив, използва го като част от чара. „Искахме не просто хотел, а преживяване, което хората ще запомнят“, казва управителят.

