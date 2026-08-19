Британският премиер Анди Бърнам представи планове, които ще дадат възможност на хората, спящи на улицата, да намерят подслон до Коледа, като част от усилията му за ограничаване на бездомността.

„Никой не би трябвало да е принуден да пренощува във вход на сграда или пред гара. Но виждаме това от толкова дълго време, че изглежда, че Уестминстър започна да го приема“, заяви Бърнам, имайки предвид британския парламент.

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Съобщението идва месец след като Бърнам замени Киър Стармър на премиерския пост и е част от обещанието му още в първия ден на управлението да сложи край на бездомниците. Правителството му сега представя следващите стъпки за постигането на тази цел, като през зимата в Англия ще бъдат осигурени спешно настаняване и дългосрочна жилищна подкрепа.

Бърнам каза, че не може да повярва, че петата по големина икономика в света не може „да прибере собствените си хора от улиците“. По програмата районите, които са изправени пред най-сериозни нива на бездомност и най-голям жилищен натиск, ще получат най-голям дял от увеличеното финансиране в размер на 442 млн. паунда.

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Броят на хората, които спят на улицата в Англия, е достигнал рекордните 4793 души през 2025 г., сочат правителствени данни. Хората, които спят на открито, са малцинство от общия брой бездомни в Англия, който според водещата благотворителна организация Shelter е достигнал приблизително 382 000 души през 2025 г. В тази по-голяма цифра влизат хора без постоянно жилище или сигурно право на ползване на жилище, включително семейства и деца.

Редактор: Никола Тунев