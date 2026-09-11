Има дни, които разделят живота на „преди“ и „след“. За милиони американци 11 септември 2001 г. е точно такъв ден.

25 години по-късно споменът за атентатите остава ярък. За Уорд Милър този ден започва като всеки друг, но само за минути всичко се променя.

Той е американец, който от близо 20 години живее в България със съпругата си и двамата си синове. Опитен планинар, Милър се занимава с екология и устойчиво развитие. Въпреки че от години е далеч от родината си, той пази ярък спомен за деня, който завинаги променя Америка и света.

На 11 септември Уорд чака майка си във фризьорски салон. Докато тя си прави прическа, той гледа телевизия.

„Беше много красив ден, слънчев. Тогава чаках майка ми във фризьорски салон и гледах телевизия в салона. Прекъснаха предаването извънредно с новини, че самолет се беше блъснал в една от кулите близнаци“, разказа той.

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Първоначално никой около него не мисли за атентат. Само минути по-късно обаче става ясно, че случващото се не е инцидент. „Докато гледахме кадрите от пушека, който излиза от кулите, видях как втори самолет се блъсна в другата кула и тогава веднага стана ясно, че САЩ са нападнати“, спомня си Милър.

Заедно със страха идват и въпросите какво ще последва. За Уорд един от тях е съвсем личен – дали животът му няма да бъде преобърнат завинаги. „Като осъзнах, че наистина това се случва, се чудих дали целият ми живот ще се промени, дали ще трябва да влизам в армията“, разказа той.

Наред със страха обаче американците усещат и нещо друго – безпрецедентно чувство за единство. „Всички навсякъде в страната се обединиха. По някакъв начин станахме малко по-приятелски настроени, по-грижовни. Имаше някакво общо чувство, че ще минем през всичко това и ще станем по-добре“, каза Милър.

Днес, четвърт век по-късно, според него последиците от онзи ден продължават да се усещат не само в Америка, но и далеч отвъд нея.

„Има пряка връзка. За мен всичко, което се случва в момента, не е далеч от това, което се е случило тогава. Надявам се да се обединим като хора около това, че сме по-добре заедно, отколкото един срещу друг“, казва той.

Повече гледайте във видеото.

От 17:00 ч. по NOVA NEWS ще бъде излъченa премиерата на документалния филм „11 септември: Денят, който промени света“.