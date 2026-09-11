25 години след терористичните атаки в САЩ, журналистът и дипломат Енчо Господинов разказва спомените си. Тогава той е ръководител на Червения кръст в Ню Йорк.

Разказва, че в този ден не е успял да се свърже 8 часа с дъщеря си и повече от 9 часа – със сина си. Трябвало да се погрижи и за екипа си.

Той пристига в Ню Йорк с влака на Grand Central. „Когато слязох от влака, вече се чувстваше напрежението. Първият самолет току-що се беше забил в едната кула. Хората се движеха като атоми в Брауново движение, мълчаливо, всичко живо тичаше някъде, всичко беше стресирано. И когато стигнах пред вратата на моя офис, съвсем близо до сградата на ООН, и където бяхме настанени 5–6 мисии и посолства, полицаят каза: „Има нещо страшно, подгответе си хората за евакуация и по най-бързия начин ги спасявайте”, разказва Господинов.

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„В това време ми се обадиха от офиса на Кофи Анан и ни казаха, че, ако искаме, може да се преместим в подземието на сградата на ООН, която беше съвсем близо до моя офис. Междувременно обаче ми се обадиха от друга служба на ООН и казаха, че са получили сведения от американските институции, че се очаква удар и върху ООН”, разказа Господинов.

„Първите няколко часа целият град беше в състояние на шок. Абсолютен шок. Постепенно кметът Джулиани и неговите хора успяха да успокоят атмосферата. Колегите журналисти свършиха невероятно ценна работа със спокойния тон, който наложиха, и с многото информация, която някак си успяваха да измъкнат. И хората постепенно се успокоиха”, разказа той.

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Редактор: Ина Григорова