Снимка: Getty images
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При трагедията загинаха близо 3000 души
25 години по-късно споменът за 11 септември продължава да тежи с тишината на имената, които не са забравени. Днес САЩ отново се преклони пред паметта на близо 3000 души, загинали при най-смъртоносния терористичен атентат в Америка. В Ню Йорк, Пенсилвания и Вирджиния се проведоха възпоменателни церемонии, на които имената на жертвите беше прочетени едно по едно – в памет на хората, които така и не се завърнаха у дома във фаталния септемврийски ден през 2001 г. Четвърт век по-късно болката остава, а за близките на близо 40% от жертвите липсва дори утехата те да бъдат официално идентифицирани.
СНИМКИ ОТ ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 25-АТА ГОДИШНИНА ОТ АТЕНТАТИТЕ В САЩ ВИЖТЕ ТУК
► 17:37 ч. Тръмп: Знамето ни е символ на справедливост и свобода
Президентът Доналд Тръмп приключи речта си при Пентагона с послание за единството на американците. Той заяви, че 11 септември е показал „ужасната сила на омразата“, но и „силата на американския дух“. „Никога няма да забравим“, каза Тръмп.
17:30 ч. Войната с Иран част от речта на Тръмп
В речта си при Пентагона президентът Доналд Тръмп направи пряка връзка между атентатите от 11 септември и настоящата война с Иран. Той подчерта ролята на американските военнослужещи, които продължават да служат в Близкия изток повече от две десетилетия след началото на войните в Афганистан и Ирак.
►17:28 ч. Шести звън – в памет на рухването на Северната кула
► 17:13 ч. Тръмп: Времето не е заличило честта на този ден
Президентът на САЩ Доналд Тръмп произнесе реч на възпоменателната церемония при Пентагона. „Измина много време от терористичните атаки. Но то не е заличило честта на онзи ден, в който страната ни се изправи лице в лице с истинското зло“, заяви той.
►17:11 ч. Хегсет свърза 11 септември с войната срещу Иран
Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет посвети речта си основно на военния отговор след атентатите и на американските военнослужещи, служили зад граница. Той заяви, че борбата срещу тероризма продължава и днес, като директно я свърза с настоящата американска кампания срещу Иран.
►17:04 ч. Пета минута мълчание – в памет на полет 93
Петият звън на камбаната прозвуча в Ню Йорк, последван от минута мълчание. Тя отбелязва точния момент, в който полет 93 се разбива в поле край Шанксвил, Пенсилвания, след като пътниците се опитват да си върнат контрола над самолета от похитителите.
Снимка: ЕПА/БГНЕС
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►17:01 ч. Кондолиза Райс: Зад всяко име стои човешка история
Бившият държавен секретар на САЩ Кондолиза Райс си спомни за хаоса в Белия дом в първите минути на атаките. „Зад всяко име, което произнасяме, стои история, живот, който е имал значение, и неизживяно бъдеще“, заяви тя.
► 16:59 ч. Четвърти звън – в памет на рухването на Южната кула
Четвъртият звън прозвуча на мемориала в Ню Йорк, последван от минута мълчание. Тя отбелязва точния момент, в който Южната кула на Световния търговски център се срива в 09:59 ч. местно време.
16:46 ч. | Американското знаме отново се развя над Пентагона
На разсъмване американското знаме беше разпънато върху фасадата на Пентагона на мястото, където преди 25 години се вряза полет 77. При атаката загинаха 125 души в сградата и всички 59 души на борда на самолета.
16:43 ч. | Всички живи бивши президенти са на церемонията в Ню Йорк
Бил Клинтън, Джордж У. Буш, Барак Обама и Джо Байдън присъстват на възпоменанието в Ню Йорк. Доналд Тръмп е на отделната церемония при Пентагона, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс е в Манхатън.
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► 16:46 ч. Американското знаме се развя над Пентагона
►16:37 ч. Трети звън и минута мълчание
Третият звън прозвуча на мемориала в Ню Йорк, последван от минута мълчание. Тя отбелязва точния момент, в който полет 77 се врязва в Пентагона в 09:37 ч. на 11 септември 2001 г.
► 16:23 ч. В Пентагона започна прочитането на имената
По време на церемонията президентът Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп слушат прочитането на имената на загиналите. Имената са произнасяни от военнослужещ, докато звъни камбана.
Сред присъстващите са министърът на отбраната Пийт Хегсет, бившият държавен секретар Кондолиза Райс, главният прокурор Тод Бланш и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн.
►16:17 ч. Йо-Йо Ма свири в памет на жертвите
Докато продължава прочитането на имената в Ню Йорк, световноизвестният виолончелист Йо-Йо Ма изпълнява музикално произведение на церемонията.
► 16:14 ч. |Пожарни катери почетоха жертвите
Флотилия от пожарни катери премина по река Хъдсън в Ню Йорк в знак на почит към загиналите. Част от плавателните съдове направиха воден салют, като изпръскаха вода в цветовете на американското знаме – червено, бяло и синьо. Сирените на катерите отекнаха по крайбрежието, докато близо до тях близки на жертвите четяха имената на загиналите.
►16:09 ч. Тръмп и Мелания пристигнаха в Пентагона
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп пристигнаха на възпоменателна церемония при Пентагона. Междувременно в Ню Йорк продължава прочитането на имената на жертвите на 11 септември.
► 16:04 ч. Втора минута мълчание
Прозвуча вторият звън на възпоменателната церемония в Ню Йорк. Присъстващите запазиха минута мълчание в памет на жертвите от полет 175, който в 09:03 ч. местно време се врязва в Южната кула на Световния търговски център.
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►15:56 ч. Започна четенето на имената
Започна прочитането на имената на жертвите на атентатите. Те се четат от техни близки под звуците на виолончело.
►15:55 ч. Първият от седемте звъна
Прозвуча първият от седемте звъна в памет на жертвите. Присъстващите запазиха минута мълчание.
►15:50 ч. Президенти на церемонията
Президентите Джо Байдън и Барак Обама пристигнаха на възпоменанието, придружени от Джил Байдън и Мишел Обама. Байдън разговаря и с бившия президент Джордж У. Буш.
►15:47 ч. Минута мълчание
В Ню Йорк беше обявена минута мълчание в точния момент, когато полет 11 се врязва в Северната кула на Световния търговски център на 11 септември 2001 г.
►15:43 ч. Церемонията започна
На мястото на бившите кули близнаци започна възпоменателната церемония по повод 25 години от атентатите на 11 септември.
►15:43 ч. Джей Ди Ванс пристигна на мемориала
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пристигна на церемонията в Ню Йорк. Президентът Доналд Тръмп ще участва в отделно възпоменание при Пентагона.
►„Светлината побеждава дори в най-мрачните дни“: Европейски лидери почетоха жертвите
Далеч от САЩ лидери от цял свят също отдадоха почит на загиналите при атентатите от 11 септември.
Френският президент Еманюел Макрон написа в социалните мрежи, че този ден остава „запечатан в паметта на света“.
Италианският премиер Джорджа Мелони заяви в свое послание, че „годишнината днес ни напомня, че демокрацията и сигурността не са даденост. Те са стълбове на нашата цивилизация, които сме длъжни да пазим заедно“.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също изрази почитта си, припомняйки, че „преди 25 години светът застина“. Тя добави: „Там, където някога се издигаха кулите близнаци, сега в небето над Ню Йорк се издигат два стълба от светлина. Те ни напомнят, че светлината побеждава дори в най-мрачните дни“. Как светът си спомня за 11 септември вижте ТУК.
Снимка: ЕПА/БГНЕС
25 години по-късно: Видео на Капитолия и тайни документи хвърлят нова светлина върху атентата от 11 септември
► Хронологията от трагичния 11 септември 2001 г.
♦ В Ню Йорк
07:59 ч. - полет 11 на „Америкън Еърлайнс“, Боинг 767 с 92 души на борда излита от международното летище Логан в Бостън за Лос Анжелис;
08:14 ч. – 15 минути по-късно, полет 175 на „Юнайтед Еърлайнс“, с 65 души на борда излита по същия маршрут;
08:46 ч. - 47 минути след излитането си полет 11 на „Америкън Еърлайнс“ се врязва в северната кула на Световния търговски център, между 93-тия и 99-тия етаж;
09:03 ч. - Малко след него и самолета на „Юнайтед Еърланс“ се удря в южната кула на Световния търговски център, между 77-мия и 85-тия етаж;
09:59 ч. - Първа се срутва Южната кулата, в 9 часа и 59 минути;
10:28 ч. - 29 минути по-късно след удара се срива и Северната кула.
♦ В Пенсилвания
08:42 ч. – Полет 93 на „Юнайтед Еърлайнс“, с 44 души на борда, излита от международното летище Нюарк в Ню Джърси за Сан Франциско;
10:03 ч. – Само след час и 20 минути във въздуха самолета се разбива на поле в Пенсилвания. Преди това пътниците се опитват да си върнат контрола над самолета. Смята се, че похитителите са се насочвали към Капитолия или Белия дом, но действията на пътниците осуетяват атаката.
♦ Пентагона
Същата сутрин в 08:20 ч. Полет 77 на „Американ Еърлайнс“, Боинг 757 с 64 души на борда излита от международното летище Дълес във Вашингтон за Лос Анжелис. Час и 17 минути по-късно той се разбива в западната страна на сградата на Пентагона.
Тихите герои: Мистериозният младеж с червена бандана, който загина на 11 септември, за да спаси други (ВИДЕО+СНИМКИ)
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Снимка: ЕПА/БГНЕС
На 11 септември от 16:10 ч. зрителите на NOVA NEWS ще могат да проследят специалното студио „ИСТОРИЯТА: 25 години след 11/09“ с водещ Любо Огнянов. Веднага след това, от 17:00 ч., ще бъде излъченa премиерата на документалния филм „11 септември: Денят, който промени света“.
ВСИЧКО ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 25-АТА ГОДИШНИНА ОТ АТЕНТАТИТЕ В САЩ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Габриела Павлова
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