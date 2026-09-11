Изображение: AI
„Човек може да живее 100 години и да не притежава състраданието, способността да направи това, което той направи", споделя оцеляла
На 11 септември нюйоркчани проявяват изключителна смелост и рискуват живота си, за да спасят други хора. Един от тези герои е мъжът с червената бандана – Уелс Кроутър.
Израснал в Ъпър Наяк, Ню Йорк, Уелс става доброволец пожарникар в родния си град на 16-годишна възраст. От малък обича да прекарва времето си спортувайки на терена и в пожарната. След като завършва Бостънския колеж, където играе лакрос, той се премества в Ню Йорк. Уелс работи като борсов търговец в компания, която се намира на 104-ия етаж на Южната кула. Тогава е само на 24 години.
They knew him only as the man in the red bandana, and the people he saved never learned his name.— Townhall.com (@townhallcom) September 8, 2026
He led them down to the 61st floor, turned around, went back up, and then did it again.
Eight months later his mother read a newspaper story about a mysterious man in a red… pic.twitter.com/UZywQDRkjK
Когато отвлеченият полет 175 се врязва в Южната кула на Световния търговски център, хората на 78-ия етаж във фоайето, се сгушват един до друг, уплашени и объркани. Доколкото им е известно, изход няма. Тогава от отломките и дима внезапно се появява мъж с червена бандана, покриваща носа и устата му. Той говори спокойно и ги насочва към стълбище, което ги отвежда на безопасно място извън сградата. Мъжът с червената бандана прави три курса до фоайето, спасявайки колкото може повече хора, докато горящата сграда не се срутва. Хората, които дължат живота си на него, са най-малко 18 души.
Сред оцелелите е Джуди, която разказва, че мъжът е можел да продължи без тях, но не го е направил. Нейният съпруг Джери допълва: “Той дойде отникъде и каза: “Всеки, който може да стане, да стане веднага, ако може да помогне на някого - да го направи”.
25 years ago today Welles Crowther gave his life helping others on 9/11. Share it with your kids and any others who may not have been alive on 9/11 and don’t know what true bravery in the face of evil is. pic.twitter.com/AJAk6fJcGg— Joehoo (@JoeHoo57) September 11, 2026
Кулата рухва. “Паднах на колене и казах: Мили, Боже, вземи мен, изпрати него тук”, спомня си бащата на Уелс - Джеферсън през сълзи. Майката Алисън плачейки, споделя, че някак е усещала, че синът ѝ вече не е жив.
Няколко месеца след 11 септември започват да се появяват разкази на оцелели за мистериозния мъж с червената бандана. Когато Алисън Кроутър прочита статия за героя в „Ню Йорк Таймс“, тя разбира, че този мъж е нейният син – 24-годишният Уелс Кроутър. Той носи червена кърпа със себе си още от 6-годишен.
Смелостта и героизмът на Уелс Кроутър на 11 септември никога няма да бъдат забравени. Както отбелязва оцелялата Джуди Уайн, която е спасена от Кроутър: „Човек може да живее 100 години и да не притежава състраданието, способността да направи това, което той направи".
"Everyone who can stand, stand now. And if you can help others, do so."— Boston College (@BostonCollege) September 9, 2026
Welles Crowther '99 - the Man in the Red Bandanna - was posthumously awarded the Medal of Freedom, the highest civilian honor. pic.twitter.com/dtSesTvAfx
Тялото на Уелс е открито на 19 март 2002 г. във фоайето на първия етаж, точно до контролния център на Пожарната служба на Ню Йорк (FDNY). Последният му контакт с родителите е гласово съобщение, което оставя на майка си: „Мамо, Уелс е. Искам да знаеш, че съм добре".
Червената бандана на Уелс Кроутър в момента е изложена в 9/11 Memorial and Museum. На 8 септември 2026 г. той е отличен с Медал за Храброст. Отличието е прието от майката му Алисън и сестра му Пейдж.
"Той е символ на пълната отдаденост, чисто състрадание и любов", казва Джеферсън за своя син, загинал, за да спаси други. А майка му допълва: "Той беше отборен играч и обичаше да помага на хората".
На 11 септември от 16:10 ч. зрителите на NOVA NEWS ще могат да проследят специалното студио „ИСТОРИЯТА: 25 години след 11/09“ с водещ Любо Огнянов. Веднага след това, от 17:00 ч., ще бъде излъченa премиерата на документалния филм „11 септември: Денят, който промени света“.
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