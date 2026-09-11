На 11 септември нюйоркчани проявяват изключителна смелост и рискуват живота си, за да спасят други хора. Един от тези герои е мъжът с червената бандана – Уелс Кроутър.

Израснал в Ъпър Наяк, Ню Йорк, Уелс става доброволец пожарникар в родния си град на 16-годишна възраст. От малък обича да прекарва времето си спортувайки на терена и в пожарната. След като завършва Бостънския колеж, където играе лакрос, той се премества в Ню Йорк. Уелс работи като борсов търговец в компания, която се намира на 104-ия етаж на Южната кула. Тогава е само на 24 години.

They knew him only as the man in the red bandana, and the people he saved never learned his name.



He led them down to the 61st floor, turned around, went back up, and then did it again.



Eight months later his mother read a newspaper story about a mysterious man in a red… pic.twitter.com/UZywQDRkjK — Townhall.com (@townhallcom) September 8, 2026

Когато отвлеченият полет 175 се врязва в Южната кула на Световния търговски център, хората на 78-ия етаж във фоайето, се сгушват един до друг, уплашени и объркани. Доколкото им е известно, изход няма. Тогава от отломките и дима внезапно се появява мъж с червена бандана, покриваща носа и устата му. Той говори спокойно и ги насочва към стълбище, което ги отвежда на безопасно място извън сградата. Мъжът с червената бандана прави три курса до фоайето, спасявайки колкото може повече хора, докато горящата сграда не се срутва. Хората, които дължат живота си на него, са най-малко 18 души.

Сред оцелелите е Джуди, която разказва, че мъжът е можел да продължи без тях, но не го е направил. Нейният съпруг Джери допълва: “Той дойде отникъде и каза: “Всеки, който може да стане, да стане веднага, ако може да помогне на някого - да го направи”.

25 years ago today Welles Crowther gave his life helping others on 9/11. Share it with your kids and any others who may not have been alive on 9/11 and don’t know what true bravery in the face of evil is. pic.twitter.com/AJAk6fJcGg — Joehoo (@JoeHoo57) September 11, 2026

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Кулата рухва. “Паднах на колене и казах: Мили, Боже, вземи мен, изпрати него тук”, спомня си бащата на Уелс - Джеферсън през сълзи. Майката Алисън плачейки, споделя, че някак е усещала, че синът ѝ вече не е жив.

Няколко месеца след 11 септември започват да се появяват разкази на оцелели за мистериозния мъж с червената бандана. Когато Алисън Кроутър прочита статия за героя в „Ню Йорк Таймс“, тя разбира, че този мъж е нейният син – 24-годишният Уелс Кроутър. Той носи червена кърпа със себе си още от 6-годишен.

Смелостта и героизмът на Уелс Кроутър на 11 септември никога няма да бъдат забравени. Както отбелязва оцелялата Джуди Уайн, която е спасена от Кроутър: „Човек може да живее 100 години и да не притежава състраданието, способността да направи това, което той направи".

"Everyone who can stand, stand now. And if you can help others, do so."



Welles Crowther '99 - the Man in the Red Bandanna - was posthumously awarded the Medal of Freedom, the highest civilian honor. pic.twitter.com/dtSesTvAfx — Boston College (@BostonCollege) September 9, 2026

Тялото на Уелс е открито на 19 март 2002 г. във фоайето на първия етаж, точно до контролния център на Пожарната служба на Ню Йорк (FDNY). Последният му контакт с родителите е гласово съобщение, което оставя на майка си: „Мамо, Уелс е. Искам да знаеш, че съм добре".

Червената бандана на Уелс Кроутър в момента е изложена в 9/11 Memorial and Museum. На 8 септември 2026 г. той е отличен с Медал за Храброст. Отличието е прието от майката му Алисън и сестра му Пейдж.

"Той е символ на пълната отдаденост, чисто състрадание и любов", казва Джеферсън за своя син, загинал, за да спаси други. А майка му допълва: "Той беше отборен играч и обичаше да помага на хората".

На 11 септември от 16:10 ч. зрителите на NOVA NEWS ще могат да проследят специалното студио „ИСТОРИЯТА: 25 години след 11/09“ с водещ Любо Огнянов. Веднага след това, от 17:00 ч., ще бъде излъченa премиерата на документалния филм „11 септември: Денят, който промени света“.