„Човек може да живее 100 години и да не притежава състраданието, способността да направи това, което той направи", споделя оцеляла

На 11 септември нюйоркчани проявяват изключителна смелост и рискуват живота си, за да спасят други хора. Един от тези герои е мъжът с червената бандана – Уелс Кроутър.

Израснал в Ъпър Наяк, Ню Йорк, Уелс става доброволец пожарникар в родния си град на 16-годишна възраст. От малък обича да прекарва времето си спортувайки на терена и в пожарната. След като завършва Бостънския колеж, където играе лакрос, той се премества в Ню Йорк. Уелс работи като борсов търговец в компания, която се намира на 104-ия етаж на Южната кула. Тогава е само на 24 години.

Когато отвлеченият полет 175 се врязва в Южната кула на Световния търговски център, хората на 78-ия етаж във фоайето, се сгушват един до друг, уплашени и объркани. Доколкото им е известно, изход няма. Тогава от отломките и дима внезапно се появява мъж с червена бандана, покриваща носа и устата му. Той говори спокойно и ги насочва към стълбище, което ги отвежда на безопасно място извън сградата. Мъжът с червената бандана прави три курса до фоайето, спасявайки колкото може повече хора, докато горящата сграда не се срутва. Хората, които дължат живота си на него, са най-малко 18 души.

Сред оцелелите е Джуди, която разказва, че мъжът е можел да продължи без тях, но не го е направил. Нейният съпруг Джери допълва: “Той дойде отникъде и каза: “Всеки, който може да стане, да стане веднага, ако може да помогне на някого - да го направи”. 

Кулата рухва. “Паднах на колене и казах: Мили, Боже, вземи мен, изпрати него тук”, спомня си бащата на Уелс - Джеферсън през сълзи. Майката Алисън плачейки, споделя, че някак е усещала, че синът ѝ вече не е жив. 

Няколко месеца след 11 септември започват да се появяват разкази на оцелели за мистериозния мъж с червената бандана. Когато Алисън Кроутър прочита статия за героя в „Ню Йорк Таймс“, тя разбира, че този мъж е нейният син – 24-годишният Уелс Кроутър. Той носи червена кърпа със себе си още от 6-годишен.

Смелостта и героизмът на Уелс Кроутър на 11 септември никога няма да бъдат забравени. Както отбелязва оцелялата Джуди Уайн, която е спасена от Кроутър: „Човек може да живее 100 години и да не притежава състраданието, способността да направи това, което той направи".

Тялото на Уелс е открито на 19 март 2002 г. във фоайето на първия етаж, точно до контролния център на Пожарната служба на Ню Йорк (FDNY). Последният му контакт с родителите е гласово съобщение, което оставя на майка си: „Мамо, Уелс е. Искам да знаеш, че съм добре".

Червената бандана на Уелс Кроутър в момента е изложена в 9/11 Memorial and Museum. На 8 септември 2026 г. той е отличен с Медал за Храброст. Отличието е прието от майката му Алисън и сестра му Пейдж. 

"Той е символ на пълната отдаденост, чисто състрадание и любов", казва Джеферсън за своя син, загинал, за да спаси други. А майка му допълва: "Той беше отборен играч и обичаше да помага на хората". 

На 11 септември от 16:10 ч. зрителите на NOVA NEWS ще могат да проследят специалното студио „ИСТОРИЯТА: 25 години след 11/09“ с водещ Любо Огнянов. Веднага след това, от 17:00 ч., ще бъде излъченa премиерата на документалния филм „11 септември: Денят, който промени света“.

ВСИЧКО ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 25-АТА ГОДИШНИНА ОТ АТЕНТАТИТЕ В САЩ ЧЕТЕТЕ ТУК

Източник: storycorps.org, 911memorial.org, ksnt.com

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