Двадесет и пет години след атентатите от 11 септември 2001 г. нови документи и материали от съдебно дело срещу Саудитска Арабия отново поставят въпроса дали представители, свързани със саудитската държава, са оказали помощ на част от похитителите. Семействата на жертвите настояват администрацията на американския президент Доналд Тръмп да разсекрети още правителствени документи, които, според тях, могат да бъдат ключови за продължаващата съдебна битка, съобщи ABC News.

Сред представените по делото материали са видеозапис от 1999 г., за който близките на жертвите твърдят, че показва предварително проучване на Капитолия във Вашингтон, както и скица с математически изчисления, която според тях може да е свързана с насочването на самолет към наземна цел.

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В центъра на твърденията е саудитският гражданин Омар ал Баюми, живял в САЩ години преди атаките. Семействата на загиналите твърдят в съдебния си иск, че той е бил свързан със саудитското разузнаване и е оказал „съществена подкрепа“ на двама от бъдещите похитители, след като те пристигнали в Калифорния в началото на 2000 г.

Според изложеното по делото Ал Баюми им помогнал да намерят жилище, предоставил им средства за откриване на банкова сметка и организирал събиране в тяхна чест. Твърди се още, че двамата останали в дома му за ден-два, докато апартаментът им бъде готов.

Брет Игълсън, чийто баща Брус загива в Южната кула на Световния търговски център, определя новите материали като изключително сериозни доказателства. „Тази информация не видя бял свят до 25 години по-късно. Откритото в тези материали би трябвало да потресе всички“, заяви той пред ABC News.

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Видео на Капитолия и загадъчна скица

Особено внимание привлича видеозапис, направен от Ал Баюми по време на посещение във Вашингтон през 1999 г. Според семействата той заснема Капитолия, коментира мерките за сигурност около сградата, близостта ѝ до летище „Роналд Рейгън“ и прави неясна препратка към „план“.

Did the FBI bury evidence about an alleged Saudi agent’s role in 9/11? The case involves Omar al-Bayoumi, who has consistently denied being an extremist or a Saudi spy. https://t.co/Qb2Rm7xSmf pic.twitter.com/sP9OUCIq0Z — Drew Grimaldi (@Grimillionaire) September 7, 2026

Смята се, че Капитолият е бил вероятната цел на полет United 93 - четвъртият отвлечен самолет на 11 септември, който се разбива край Шанксвил, Пенсилвания, след като пътниците оказват съпротива на похитителите.

По делото е представена и скица от бележник на Ал Баюми заедно с математическо уравнение. Адвокатите на семействата твърдят, че става дума за изчисление, свързано с насочването на самолет към цел на земята.

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Саудитска Арабия категорично оспорва тази интерпретация. Адвокатите на кралството определят записа като обикновено туристическо видео, а скицата - като задача по математика, която вероятно е принадлежала на детето на Ал Баюми. Самият Ал Баюми, за когото се смята, че в момента живее в Саудитска Арабия, също отрича да е бил свързан със саудитското разузнаване.

Делото ще стигне до съдебен процес

Семействата на жертвите водят правна битка срещу Саудитска Арабия под различни форми още от 2003 г. Миналата година съдията по делото постанови, че представените доказателства са достатъчно сериозни, за да позволят процесът да продължи към съдебен процес - решение, което ABC News определя като сериозен удар за позицията на кралството.

𝟗/𝟏𝟏 𝐅𝐀𝐌𝐈𝐋𝐈𝐄𝐒 𝐃𝐄𝐌𝐀𝐍𝐃 𝐓𝐑𝐔𝐌𝐏 𝐃𝐄𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒𝐈𝐅𝐘 𝐒𝐀𝐔𝐃𝐈 ’𝐂𝐀𝐒𝐈𝐍𝐆’ 𝐕𝐈𝐃𝐄𝐎 — 𝐋𝐄𝐒𝐒 𝐓𝐇𝐀𝐍 𝐀 𝐖𝐄𝐄𝐊 𝐁𝐄𝐅𝐎𝐑𝐄 𝐓𝐇𝐄 𝟐𝟓𝐓𝐇 𝐀𝐍𝐍𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐀𝐑𝐘



This Friday marks 𝟐𝟓 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 since the September 11 attacks. Days before the… pic.twitter.com/m5dNlJAVag — M.A. Rothman (@MichaelARothman) September 6, 2026

Съдът посочва, че обясненията на саудитската страна за част от доказателствата или си противоречат, или не са достатъчно убедителни, за да оборят извода, че Ал Баюми може да е бил използван за подпомагане на похитителите.

Съдията обаче подчертава и важно разграничение - няма доказателства, че висшето ръководство на Саудитска Арабия е знаело предварително за планираните атентати. Кралството от години отрича да е участвало в подготовката или подпомагането на атаките и подчертава, че е съюзник на САЩ и противник на „Ал Кайда“.

Семействата се обръщат към Тръмп

Omar al-Bayoumi hosted 9/11 hijackers Nawaf al-Hazmi and Khalid al-Mihdhar at his San Diego apartment, co-signed their lease, and paid their rent. A second video shows him at the U.S. Capitol a year before the attacks, narrating security posts and referencing a “plan.” Former CIA… — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) September 5, 2026

Близките на загиналите сега искат президентът Доналд Тръмп да разсекрети допълнителни американски документи. Сред тях са телефонни записи, за които се твърди, че са свързани с Ал Баюми и двама от похитителите. „Виждали сме го да прави това с документите за президента Джон Кенеди. Защо не и с документите за 11 септември?“, попита Игълсън пред ABC News.

Искането получава подкрепа и от представители на Ню Йорк в Конгреса. Републиканката Никол Малиотакис, която е съюзник на Тръмп, заявява, че сегашният момент може да бъде една от най-добрите възможности информацията да стане публична.

Говорителят на Белия дом Анна Кели заяви пред ABC News, че екипът на президента работи по установяването на документите, които отговарят на искането на семействата.

Материали, останали скрити десетилетия наред

Според ABC News част от новите доказателства са били иззети от британските власти при претърсване на дома на Ал Баюми във Великобритания само 10 дни след атентатите. Впоследствие материалите са предадени на ФБР, но какво точно се е случило с тях след това остава неясно.

Адвокатите на семействата твърдят, че голяма част от тази информация не е била предоставена на Комисията за 11 септември. В окончателния си доклад от 2004 г. тя не открива доказателства, че саудитското правителство като институция или високопоставени негови представители са финансирали „Ал Кайда“.

Бившият американски служител по контратероризма Даниел Бенджамин смята, че новите материали могат да променят част от разбирането за подготовката на 11 септември и последвалата американска политика в Близкия изток.

Междувременно остават и други нерешени съдебни въпроси около най-смъртоносната терористична атака в историята на САЩ. Халид Шейх Мохамед, който се самоопределя като главния организатор на атентатите, трябва да бъде изправен пред съд през юни 2028 г., след повече от две десетилетия в Гуантанамо.

На 25-ата годишнина от атаките президентът Тръмп се очаква да присъства на възпоменателната церемония в Пентагона, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс - на церемонията на Кота нула в Ню Йорк, посочва ABC News.

25 години от атентатите на 11 септември

На 11 септември 2001 г. 19 членове на „Ал Кайда“ отвличат четири пътнически самолета. Два от тях се врязват в кулите близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк, които впоследствие рухват.

Трети самолет удря Пентагона край Вашингтон, а четвъртият се разбива в Пенсилвания. Смята се, че неговата цел е била сградата на американския Конгрес във Вашингтон.

При атентатите загиват 2977 души. Сред тях са 343 пожарникари от Ню Йорк, които се отправят към мястото на атаките, за да спасяват хората в кулите.

Четвърт век по-късно 110-те изкачени етажа в Атланта се превърнаха в символичен път в памет на онези, които на 11 септември 2001 г. тръгнаха нагоре по стълбите, докато хиляди други се опитваха да се спасят.

На 11 септември от 16:10 ч. зрителите на NOVA NEWS ще могат да проследят специалното студио „ИСТОРИЯТА: 25 години след 11/09“ с водещ Любо Огнянов. Веднага след това, от 17:00 ч., ще бъде излъченa премиерата на документалния филм „11 септември: Денят, който промени света“.

Редактор: Цветина Петкова