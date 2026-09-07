Британски пожарникар измина хиляди километри до Атланта, за да отдаде почит на загиналите при атентатите от 11 септември. За Рони Шерат това е не просто изпитание за издръжливост, а начин да покаже, че споменът за трагедията и героизма на пожарникарите остава жив.

Шерат е един от осемте пожарникари от Службата за пожарна и спасителна дейност на Нортхемптъншър, които отпътували за Атланта, Джорджия, за да се включат в инициативата в събота. Повече от 1200 пожарникари от различни държави изкачили 110 етажа – толкова, колкото е височината на кулите на Световния търговски център – в памет на американските си колеги, загинали по време на атентатите и спасителните операции на 11 септември 2001 г.

Firefighter describes 9/11 stair climb as emotional https://t.co/rZLLsPgMji — BBC East (@BBCLookEast) September 6, 2026

„Беше невероятно да се срещнем с толкова много хора и всички да се обединим. Това е много емоционално събитие“, разказа Шерат пред BBC Radio Northampton.

Шерат, който е командир на дежурна смяна в пожарните станции във Велингбъро и Раундс, е един от стотиците британски пожарникари, пътували до САЩ за събитието, което се проведе на стадиона на бейзболния отбор Atlanta Braves. Пожарникарите изкачили стълбите в пълна униформа при висока влажност и температура от около 27 градуса по Целзий.

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По време на посещението си Шерат се срещнал и с американски пожарникари, които били на място по време на атентатите на 11 септември. „Имахме възможност да се срещнем с няколко момчета, които са били там. За щастие успяхме да разговаряме с тях“, разказа той.

Двама от пожарникарите били в автобус, който бил използван от спасителните екипи, когато вторият самолет се врязал във втората кула на Световния търговски център. Те разказали на британските си колеги за преживяното. „Те бяха тук, за да ни разкажат своята история. Когато слушахме какво са преживели, очите ми се насълзиха“, сподели Шерат.

Той подчертава, че трагедията от 11 септември никога няма да бъде забравена. „Никога няма да забравим този ден. Ние сме тук, за да го докажем, и го доказваме“, казва британският пожарникар.

На 11 септември от 16:10 ч. зрителите на NOVA NEWS ще могат да проследят специалното студио „ИСТОРИЯТА: 25 години след 11/09“ с водещ Любо Огнянов. Веднага след това, от 17:00 ч., ще бъде излъченa премиерата на документалния филм „11 септември: Денят, който промени света“.

Редактор: Дарина Методиева