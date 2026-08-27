Халид Шейх Мохамед, смятан за основния организатор на атентатите от 11 септември 2001 г. в Съединените щати, трябва да се изправи пред военен съд през лятото на 2028 г. Процесът срещу него е насрочен за 5 юни във военноморската база на САЩ в Гуантанамо.

Мохамед, известен и с инициалите KSM, е сочен за една от ключовите фигури в „Ал Кайда“ и близък сътрудник на Осама бин Ладен. Той беше заловен в Пакистан през март 2003 г.

След ареста си Мохамед прекарва около три години в тайни центрове за задържане на ЦРУ, преди през 2006 г. да бъде прехвърлен в Гуантанамо.

Задържаха у нас американец, обявен за международно издирване

Делото срещу него се проточва от години заради множество правни спорове и отлагания. Миналата година беше оттеглено споразумение за признаване на вина, което би изключило възможността той да получи смъртна присъда. Мохамед, който е инженер по образование и е учил в Съединените щати, е заявявал, че е организирал атаките от 11 септември „от А до Я“.

При най-смъртоносния терористичен акт в историята на САЩ близо 3000 души загинаха, след като похитители превзеха четири пътнически самолета. Два от тях се врязаха в кулите на Световния търговски център в Ню Йорк, трети удари Пентагона, а четвъртият се разби в Пенсилвания.

Какво се случва на 9/11 - най-смъртоносните терористични атаки в историята на САЩ

На Мохамед се приписва участие и в други нападения и заговори. Той е твърдял, че е свързан с атентата срещу Световния търговски център през 1993 г., при който загинаха шестима души, както и с убийството на американския журналист Даниел Пърл през 2002 г.

Затворът в американската база в Гуантанамо беше създаден след атаките от 11 септември като част от т.нар. „война срещу тероризма“. В най-натоварения период там са били държани около 800 души. Впоследствие повечето затворници бяха освободени или прехвърлени в други държави и днес броят на задържаните е значително по-малък.

Редактор: Цветина Петкова