Във вторник, 11 септември 2001 г., атентатори самоубийци отвлякоха американски пътнически самолети и ги разбиха в два небостъргача в Ню Йорк, убивайки хиляди хора. Събитията от този ден отекнаха по целия свят и оставиха дълбоки рани в душите на поколения американци. Двадесет и четири години по-късно светът отново си спомня за най-смъртоносната атака на американска територия в историята на САЩ.

Какви са целите?

При координирана акция няколко групи териристи едновременно поемат контрола над четири самолета, летящи над източната част на САЩ. Машините са използвани от похитителите като гигантски, управляеми ракети, които да разбият в емблематични сгради в Ню Йорк и Вашингтон.

Два самолета се удрят в Кулите близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк. Атаките са извършени в рамките на 17 минути една след друга. Сградите пламват, приклещвайки в капан десетки хора по горните етажи, а Голямата ябълка е обгърната от дим. За по-малко от два часа, и двете 110-етажни кули рухват в огромни облаци прах.

Трети самолет унищожава западното крило на Пентагона – огромната щаб-квартира на американската армия, разположена край столицата Вашингтон.

Четвъртият самолет се разбива в поле в Пенсилвания, след като пътниците оказват съпротива. Смята се, че похитителите са имали за цел сградата на Конгреса във Вашингтон.

Колко са жертвите при атентатите на 11 септември?

• Общо 2 977 души (без в това число да се включват 19-те похитители) загубиха живота си, повечето от тях в Ню Йорк.

• Всички 246 пътници и екипаж на четирите самолета загиват;

• В Кулите близнаци загиват 2 606 души – на място или по-късно в резултат на получените наранявания;

• В Пентагона живота си губят 125 души.

Най-младата жертва на терористичното нападение е 2-годишната Кристин Лий Хенсън, а най-възрастната – 82-годишният Робърт Нортън. И двамата са били пътници в отвлечените самолети.

Когато първата машина се удря в Северната кула, в Световния търговски център се намират около 17 400 души. Никой не оцелява над зоната на удара, но 18 души успяват да избягат от горни етажи в съседната Южна кула.

Граждани на 77 държави са сред жертвите. Ню Йорк губи 441 служители на аварийните служби - 343 пожарникари, 38 спешни медици и 60 полицаи, които оказват помощ на пострадалите. Хиляди хора са ранени или по-късно развиват заболявания, свързани с атаките, включително огнеборци, работили сред токсични отломки.

Какво точно се случва по часове?

Сутринта на 11 септември 2001 г. започва като всеки друг ден. Кулите близнаци се извисяват в небето във Финансовия район на Ню Йорк, както през последните 30 години.

В 8:46 часа сутринта полет 11 на авиокомпанията American се врязва в Северната кула на Световния търговски център. Първоначално никой не е сигурен дали това е инцидент или умишлена атака.

В 9:03 часа сутринта полет 175 на авиокомпанията United се врязва в Южната кула, като вече няма съмнение, че това е атака. Новинарски канали предават на живо случващото се.

Вторият самолет се взривява при сблъсъка - експлозия, причинена от запалването на горивото. И двете кули са в пламъци. Хора крещят през прозорците на небостъргачите, обгърнати от дим, пламъци и падащи отломки.

В 9:40 часа сутринта полет 77 на авиокомпанията American удря Пентагона. Пет минути по-късно, за първи път в историята, Федерална авиационна администрация на САЩ издава нареждане всички самолети да кацат на най-близкото летище.

В 9:59 часа Южната кула се срутва.

В 10:03 часа отвлеченият полет 93 на авиокомпанията United се разбива в поле в Шанксвил, Пенсилвания. Смята се, че целта на самолета е бил Капитолият във Вашингтон. Пътниците на борда се опитват да поемат контрол над машината и да я отклонят, след като разбират за другите атаки.

В 10:28 часа се срутва Северната кула. Падането на двата небостъргача отнема само 12 секунди.

Спасителните усилия на "Кота нула" продължават до 9 октомври, а пламъците от експлозиите горят до 20 декември.

Кои са похитителите от 9/11?

Екстремистка ислямистка мрежа, наречена „Ал Кайда”, планира атаките от Афганистан. Под ръководството на Осама бин Ладен терористичната организация обвинява САЩ и техните съюзници за конфликтите в ислямския свят.

Деветнадесет души похищават самолетите, разделени на три екипа по петима и един екип от четирима души (в самолета, който се разбива в Пенсилвания). Във всяка група има поне един човек, който е преминал обучение за пилот. То е проведено в авиошколи в самите Съединени щати.

Петнадесет от похитителите са саудитци, както и Бин Ладен. Двама са от Обединените арабски емирства, един от Египет и един от Ливан.

Как реагираха САЩ на терористичната атака?

По-малко от месец след атаките президентът Джордж Буш - младши започва инвазия в Афганистан – подкрепена от международна коалиция. Целта - да бъде унищожена „Ал Кайда” и да бъде заловен Бин Ладен. Въпреки това чак през 2011 г. американски войски успяха да открият и убият най-издирвания в света терорист в съседен Пакистан. Предполагаемият организатор на атаките от 11 септември, Халид Шейх Мохамед, е арестуван в Пакистан през 2003 г.

„Ал Кайда” все още съществува. Тя е най-силна в районите на Субсахарска Африка, но и до днес има членове в Афганистан. Американските войски се изтеглиха от страната през 2022 г. след близо 20-годишно присъствие в региона, което предизвика опасения у мнозина, че ислямистката мрежа може да се възроди.

Кой е Халид Шейх Мохамед?

Той се смята за главния организатор на атаките от 11 септември, предлагайки идеята за отвличане на самолети на Осама бин Ладен и по-късно е помогнал за набирането на пилотите. Роден е в Кувейт, учил е за инженер в САЩ, преди да се бие в Афганистан през 80-те години на миналия век. Още преди 11 септември ФБР го следи, тъй като смята, че стои зад други бомбени атентати и предотвратени нападения.

През 2006 г., три години след залавянето си, той е изпратен в базата на Военноморските сили на САЩ в Гуантанамо, Куба, и оттогава е задържан там. Една от причините да не бъде съден през този период е страхът, че жестоките разпити, на които е бил подложен, могат да компрометират делото срещу него.

Той и двама други задържани там се съгласяват да признаят вината си за убийството на 2 976 души, посочени в обвинителния акт. В замяна няма да получат смъртна присъда. Другите двама мъже са Уалид Мохамед Салих Мубарак Бин Атташ и Мустафа Ахмед Адам ал Хаусауи. Някои от близките на жертвите на 11 септември са крайни недоволни от споразумението, като го описват като победа за терористите.

Какво наследство оставят след себе си атаките от 9/11?

Безопасността на полетите е изведена като основен приоритет по целия свят през годините след атаките на 11 септември. В САЩ беше създадена Администрацията за транспортна сигурност (TSA), за да засили сигурността на летищата и в самолетите.

Почистването на „Кота нула“, където са се издигали Кулите близнаци, отнема повече от осем месеца. Сега на мястото има мемориал и музей, а наоколо са издигнати нови сгради с различен дизайн.

Завършеният център – One World Trade Center, или „Кулата на свободата“ – е дори по-висок (541 метра) от оригиналната Северна кула, която беше 417 метра.

Реконструкцията на Пентагона отнема малко по-малко от година, а персоналът се връща в офисите си през август 2002 г.