Той коментира въпроса с корупцията в страната
Владимир Путин не за пръв път говори за край на войната и преговори. Този край обаче не се вижда. След парада на 9 май Русия масирано удари много райони в Украйна. Руският президент ползва това, че САЩ са заети с Близкия изток, и Украйна отиде на втори план. Това каза преподавателят в Харковския университет проф. Михаил Станчев в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.
Той добави, че в опозицията в Украйна повдига въпроса за корупцията, като 69% от населението смята, че това е голям проблем. По негови думи има данни, че Украйна заема 120-о място от 180 страни по ниво на корупция. Проф. Станчев допълни, че „може да се приемат хиляди резолюции срещу корупцията, да наказваме, но тя няма да изчезне, защото е част от системата”. Според университетския преподавател трябва да се промени системата.
По думите на професора рейтингът на Володимир Зеленски е спаднал. Станчев смята, че властта в Украйна не иска да провежда избори, защото Зеленски разбира, че "ще остане зад борда". Той е на мнение, че може да бъде проведен нов вот.
Проф. Станчев беше категоричен, че Украйна е загубила Крим и Донбас. Той обясни, че регионът е разрушен, а който е искал да го напусне, вече го е направил.
Редактор: Цветина Петрова
