Над 43% от българите не са чели книга през 2024 г., а близо 50% от столичани не са посетили нито едно културно събитие. Ограниченият достъп до култура подрива основите на гражданското общество и саботира способността за информиран избор и рационални решения. Гости в студиото на „Социална мрежа” по NOVA NEWS Янина Танева, съоснователка на "Фабрика за идеи" и доц. Диана Андреева, директорка на Обсерватория по икономика на културата, които представиха актуалните данни от Индекс „Достъп до култура”.

"Има доста бариери пред хората, които имат желание да посещават културни мероприятия. Има такива, които не биха посетили заради липсата на време, но 40% от българите твърдят, че имам затруднено финансово състояние, за да участват в културния живот. Нашето проучване показва, че неучастието не е плод на нежелание", каза Янина Танева.

Расте броят на закупените електронни книги у нас

"Отчитаме положителни тенденции при четенето на книги. Огромен процент от българските граждани са започнали да четат и броят на нечелите намалява. Цената на книгите също е фактор за тази тенденция. Хората споделят, че в по-малките населени имат ограничен достъп до култура", заяви доц. Андреева.

Повече гледайте във видеото

Редактор: Никола Тунев