В България 5,77% от населението, което е използвало интернет през последните 3 месеца, е закупило електронна книга или аудиокнига през 2025 г. Този дял расте с 3,64 процентни пункта в сравнение с 2024 г., когато е бил 2,13%. Това показват данни на Евростат, а днес отбелязваме Световния ден на книгата и авторското право.

През 2025 г. 9,5% от жителите на Европейския съюз, които са ползвали интернет през последните 3 месеца, са закупили електронни книги или аудиокниги. Делът на закупилите електронни книги или аудиокниги в ЕС, които са ползвали интернет през последните 3 месеца, е нараснал с 2,2 процентни пункта през 2025 г. спрямо 2024 г., когато е бил 7,3%.

Сред страните от ЕС най-висок дял на населението, закупуващо електронни и аудиокниги, е отчетен в Ирландия (24,5 %), Дания (22,5 %) и Хърватия (21%). Най-нисък е делът в Латвия - 3,6%, Словения - 4,2% и Италия - 4,4%.

