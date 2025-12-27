Хората спират да четат, когато станат възрастни, но никога не е късно да се върнем към старите навици и да започнем отново, пише "Асошиейтед прес". Четенето на добра книга може да намали стреса, да увеличи креативността и да подсили емпатията. Скорошен анализ на данни на правителството на САЩ показва, че процентът на американците, които четат за удоволствие през един средностатистически ден, е паднал до 16% през 2023 г. от 28% през 2004 г. Това включва не само книги, но и аудиокниги, електронни книги и периодични издания като списанията.

Някои хора казват, че са уморени от годините четене в училище, други нямат време или предпочитат за развлечение да следят страници в социалните мрежи, а трети просто са загубили навика. „Трудно е за хора, които са наистина уморени или заети, да се замислят за четене, ако това не е нещо, с което са свикнали“, казва Жаклин Рамър, директор на Обществената библиотека на град Меномони Фолс в Уисконсин.

Защо е важно да възпитаваме у децата любов към книгите от ранна възраст?

Когато се спирате на следващото си четиво, изберете правилната книга. Избягвайте строго научно-популярната литература, както и произведения от 500 страници. „Първата ви книга трябва да бъде нещо, за което смятате, че ще е забавно“, посочи Джослин Луизи, софтуерен инженер от Чикаго.

Всеки има различен вкус, така че потърсете препоръки от различни места, включително от приятели, продавачи на книги и онлайн източници. „За да се превърне четенето в устойчив навик, започнете да го планирате през деня“, съветва експертът по концентрация на вниманието към Калифорнийския университет в Ървайн Глория Марк. Тя добави, че е добре да четете пет страници по време на обедната почивка или точно преди лягане.

„Не се притеснявайте да пропуснете четене. Ако действието в книгата е особено мудно, може да я оставите и да започнете друга. Четенето не трябва да се превръща в товар“, каза Джес Боун от Университетския колеж в Лондон, която анализира данни от проучвания за възрастните американци, които четат за удоволствие.

Хората, които четат редовно, казват, че навикът им помага да запазят любопитството си и да се освободят от стреса на деня. Директорът на библиотеката Рамър казва, че чете детективски книги, пълни с неочаквани обрати, и романтични романи. Най-много обича изданията, завършващи с „и заживели щастливо“. „Мисля, че гаранцията, че нещата ще завършат добре, е особено успокояваща“, добави Рамър.

