След новината, че Столична община ще зарадва най-малките си граждани с библиотеки в детските градини, е добре на дневен ред поставим и темата защо е толкова важно от най-ранна възраст да възпитаме в децата любов към четенето и книгите като средство за наслада и качествено свободно време.

“Най-ценният подарък е образованието”, каза в предаването “Социална мрежа” по NOVA NEWS председателят на фондация „Четене” и фондация „Детски книги” Вал Стоева.

“Силно вярвам, че всеки родител, всяка баба и всеки дядо би избрал най-добрата книга за коледните празници - такава, която носи послания и предава ценностите, които искаме да предадем на децата”, обясни тя.

Всяко шесто дете в България няма достъп до детски книги

По думите ѝ по Коледа дори класическите произведения, които са трудни за четене от децата, са чудесен подарък, защото това е нещо, което ще остане в семейната библиотека и ще се предава от поколение на поколение.

“За мен най-ценният подарък е този, който ни помага да намалим бедността, да стимулираме икономиката, да повишим социалните умения, да насърчим самодисциплината, социалното равенство, да разширяваме хоризонтите и да окуражаваме децата си. Именно това прави образованието, а знанието по различни теми и разширяването на светогледа на фоновите знания, които ни помагат да сме функционално грамотни, всъщност е наистина най-ценният подарък”, коментира тя.

