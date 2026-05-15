Мотористи от цялата страна излизат на национален протест. Причината вече е позната - скокът в цените на задължителната застраховка "Гражданска отговорност", който, според тях, е необоснован.

Преди повече от месец след новината за поскъпването любителите на високите скорости на две колела обявиха протестна готовност, за да се обявят срещу ценовия скок, който определят като „застрахователен произвол и рекет“.

Мотоклубове - в протестна готовност заради поскъпването на "Гражданска отговорност"

Тази вечер в 18:00 часа те ще затворят 25 точки в цялата страна - включително редица ключови пътни артерии, като Е79 край Монтана в посока "Дунав мост 2", автомагистрала "Марица" до Свиленград при пътен възел "Ново село" в посока Гърция, както и "Дунав мост" при Русе.

"платих си гражданската отговорност на мотора. Според застрахователите има увеличение от порядъка на 10-13%. Гражданската отговорност на мотоциклета ми за периода от април 2025 до април 2026 година беше 136,50 лева. След поскъпването тя стана 117,60 евро за една година. Това е напълно необосновано". Това обясни в „Здравей, България” президентът на Мотоциклетен клуб „Монтана“ Светослав Струнджев.

Той припомни, че законът за еврото все още важи и според него в случая не се спазва. Мотористите са подали жалби до Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за финансов надзор, министър-председателя на Република България, финансовия министър и омбудсмана на републиката. "Всички отговори, които получихме, бяха уклончиви. Застрахователите излязоха с позиция, че мотористите сме много рискови и че има сериозно увеличение на пътнотранспортните произшествия с мотори в България", подчерта той.

По думите му още през 2017 година имало протести на мотористите, тъй като мотоциклетите са сезонни превозни средства. "Искаме да плащаме само за времето, в което използваме моторите си. Когато моторът стои в гаража, няма нужда да бъде застрахован. Ние плащаме „Гражданска отговорност на автомобилистите“ за мотоциклети - парадокс, който сякаш съществува само в България", обясни Струнджев.

От своя страна застрахователите твърдят, че много мотористи не плащат вноските си и че има висок риск от прекратяване на полиците заради неплатени разсрочени вноски. "Ние плащаме първата и втората вноска или сключваме полица за шест месеца - за времето, през което караме моторите си. Не е нормално през декември и януари да плащаме "Гражданска отговорност", когато няма нормален човек, който да кара мотор в снега. В цяла Европа има сезонност за мотори, каравани и кемпери. Това са сезонни превозни средства. Данъкът е целогодишен, защото е данък собственост. Но застраховката е нещо различно - тя покрива щети, ако причиним инцидент на пътя", коментира Струнджев.

И беше категоричен, че протестите няма да спрат.

