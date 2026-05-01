Мотоклубове от цялата страна са готови на протест заради рязкото поскъпване на задължителната застраховка "Гражданска отговорност". Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията проверяват казуса. В Обедния информационен блок по NOVA NEWS гостуваха Георги Янчев от Сдружение "Софийски мотористи" и Красимир Георгиев от мотоклуб "Gentleman MC", за да коментират темата.

"За нас не е логично от 70-80 лева през миналата година цената на застраховка „Гражданска отговорност” да достига до 100-120 евро сега. Големият проблем не е, че се е вдигнала цената на застраховката, а това, че никой не ни казва защо и каква е причината за покачването ѝ. Отмениха ни възможността за разсрочено плащане, тъй като ние не използваме моторите през цялата година и няма смисъл да плащаме за цялата година”, припомни Янчев.

Хиляди мотористи откриват сезона във Варна

"В кодекса за застраховането терминът „мотоциклетист” липсва и ние сключваме застраховка за автомобилистите. Искаме законът да се спазва. Когато има някакво повишение, да бъде прозрачна методологията, с която се определят рискът и щетите”, заяви Георгиев. "Напрежението в общността е голямо. Ние имаме стачна готовност. Показали сме какво можем през 2017 г., но искаме да се спазват законите и да има прозрачност. Трябва да ни обяснят публично как се случва всичко”, допълни той.

Академия за мотористи в Перник учи на безопасност на пътя

Утре е откриването на мотосезона, след като беше отменен по-рано поради лоши метеорологични условия.

Повече гледайте във видеото

Редактор: Никола Тунев