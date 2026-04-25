С традиционно шествие и при силен интерес днес във Варна официално се открива мотосезонът. В морската столица се събират хиляди мотористи от цяла Североизточна България, които ще се включат в ежегодната обиколка по основните булеварди на града.

Сборният пункт е в района на т.нар. циркова площадка, където още преди обяд започнаха да пристигат участниците. По план точно в 13:00 часа колоната ще потегли, като маршрутът ще премине по ключови пътни артерии, а крайната точка ще бъде Морската гара.

Атмосферата преди старта е приповдигната, а участниците не крият вълнението си от началото на новия сезон. За мнозина това не е просто хоби, а начин на живот, свързан със свобода и силни емоции.

С откриването на мотосезона обаче идват и важни напомняния за безопасност. Мотористите призовават за повече толерантност между всички участници в движението, както и за разумно шофиране. „Нека сезонът бъде безавариен и с възможно най-малко инциденти“, споделят част от тях.

Заради шествието са въведени временни ограничения на движението по булевардите „Владислав Варненчик“, „Христо Ботев“ и „Мария Луиза“. Очаква се те да бъдат в сила до преминаването на колоната.

Въпреки организацията и мерките за сигурност, за мотористите най-важното остава усещането за свобода. „Животът на две колела е неописуем - който не го е изпитал, трудно може да го разбере“, казват участници в събитието.