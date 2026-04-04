Днес в Бургас мотористи, любители на високите скорости и фенове на адреналина официално откриват Мотосезон 2026. Още от сутринта улиците на черноморския град са шумни и навсякъде се носи аромат на бензин.

Организаторите са подготвили богата програма, включваща първия дрифт картинг в Европа, създаден от български екип, както и традиционна обиколка на града на две колела. Очаква се в събитието да се включат мотоклубове от цялата страна.

По думите на Пламен Петров, президент на мотоклуб „Хулиганите“, безопасността остава водещ приоритет за всички участници. „Нека водачите гледат в огледалата си и внимават кой идва отзад“, призова той. Петров допълни, че с годините мотористите стават все по-опитни и осъзнати по отношение на безопасното поведение на пътя, а участието в подобни събития допринася за натрупване на ценен опит.

По-късно през деня програмата продължава с демонстрации и шоу с АТВ-та и автомобили, които се очаква да съберат още повече зрители в Бургас.

На територията на Бургаска област катастрофите с мотористи за миналата година са с 20 процента по-малко от предходната. Трагична обаче е статистиката от началото на тази година – 7 тежки инцидента с 8 пострадали.

