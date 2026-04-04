Теди Москов и биографията „Някои могат, други - не”
-
България в ерата на изкуствения интелект
-
Валентин Михов и спомена за легендарния Борислав Михайлов
-
Програмата „Афролетикс“ - вдъхновяващата форма на спорт
-
„Да хванеш гората”: От Кувейт и Оман до покрайнините на Правец
-
Световната купа по художествена гимнастика през очите на Християна Тодорова
-
Как жените над 45 години могат да поддържат добра физическа форма?
Очаква се в събитието да се включат мотоклубове от цялата страна
Днес в Бургас мотористи, любители на високите скорости и фенове на адреналина официално откриват Мотосезон 2026. Още от сутринта улиците на черноморския град са шумни и навсякъде се носи аромат на бензин.
Організаторите са подготвили богата програма, включваща първия дрифт картинг в Европа, създаден от български екип, както и традиционна обиколка на града на две колела. Очаква се в събитието да се включат мотоклубове от цялата страна.
По думите на Пламен Петров, президент на мотоклуб „Хулиганите“, безопасността остава водещ приоритет за всички участници. „Нека водачите гледат в огледалата си и внимават кой идва отзад“, призова той. Петров допълни, че с годините мотористите стават все по-опитни и осъзнати по отношение на безопасното поведение на пътя, а участието в подобни събития допринася за натрупване на ценен опит.
Промени в движението и градския транспорт в София за мотосезона
По-късно през деня програмата продължава с демонстрации и шоу с АТВ-та и автомобили, които се очаква да съберат още повече зрители в Бургас.
На територията на Бургаска област катастрофите с мотористи за миналата година са с 20 процента по-малко от предходната. Трагична обаче е статистиката от началото на тази година – 7 тежки инцидента с 8 пострадали.
