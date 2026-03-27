Заради събитията около началото на новия мотосезон, в София се въвеждат временни промени в организацията на движението. От Столичната община съобщиха, че ограниченията ще обхванат централни булеварди и района на квартал „Бояна” в дните 27 и 28 март.

⇒ Забрани за паркиране и затворени участъци

На 28 март, от 05:00 ч. до 12:00 ч., се забранява престоят и паркирането на паркинга на площад „Княз Александър I”. В същия ден, между 09:00 ч. и 12:00 ч., ще бъде спряно влизането на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител” в участъка между булевардите „Княз Александър Дондуков” и „Георги С. Раковски”.

Рестрикции се въвеждат и по Околовръстния път. От 14:00 ч. на 27 март до 20:00 ч. на 28 март се затваря локалното платно в участъка между пътен възел „Бояна” и Националния исторически музей. Ограничението важи за всички превозни средства, като в следобедните часове на 28 март то ще обхване и автобусите от обществения транспорт. Допълнително, от 13:00 ч. до 16:30 ч. на 28 март, ще бъде затворено южното платно на Околовръстния път между ул. „Ал. С. Пушкин” и пътен възел „Бояна”.

► Автобусна линия № 63, в посока кв. Бояна, ще преминава от бул. „Бр. Бъкстон” надясно по Околовръстен път, наляво по ул. „Ал. С. Пушкин” , надясно по ул. „Иваница Данчев“ и после ще продължава по маршрута си. В обратна посока маршрутът не се променя.

Във връзка с откриването на мотосезона ще закриват спирки: 1464 „НИМ” ; 0262 „Гробищен парк Бояна” , както и 1448 „Резиденция Бояна” .

► Автобусна линия № 111 в посока ж.к. „Младост” ще преминава от бул. „Никола Петков” надясно по ул. „Ал. С. Пушкин” , наляво по ул. „Даскал Ст. Попандреев” , надясно по Околовръстен път и после ще продължава по маршрута си. В обратна посока маршрутът не се променя.

Ще бъдат закрити спирки: 0279 „Бул. Ал. Пушкин” ; 1464 „НИМ” .

► Автобусна линия № 304, в посока НИМ, ще преминава по бул. „България” до автомобилния подлез при ул. „Българска легия” , надясно и обръщане на посоката през подлеза, след което обратно по бул. „България” по маршрута двупосочно. Разкрива се временна начална и крайна спирка в правия участък на западното локално платно на подлеза.

Ще бъдат закрити спирки: двупосочна с кодове 0866 и 0868 „Кв. Манастирски ливади” ; 2848 „Национална футболна база” , както и 1464 „НИМ” .

Редактор: Мария Барабашка