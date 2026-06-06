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Изви се и хоро
Жителите на община Елин Пелин приготвиха 359-килограмова шопска салата - символ на българското и споделянето между хората. Събитието е част от Шопския празник, който се провежда през цялата седмица и е посветен на традициите, фолклора и родолюбието. Салатата е за жителите и гостите, а малко след като беше раздадена, се изви хоро с носии.
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„Правим най-голямото хоро, защото искаме да има най-много свързани ръце в една верига, която ни е превела през всички трудни моменти в историята. Правим най-голямата шопска салата, защото се включват хора от всички възрасти, а след това всички заедно ще хапнем”, посочи градоначалникът Ивайло Симеонов.Редактор: Дарина Методиева
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