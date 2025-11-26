Салата датира от древноримския навик за потапяне на маруля ромен в сол – „herbe salata“ означава „солени листа“. Днес те са най-различни по вкус и съставки.

Независимо от начина, по който се сервира, една салата може да говори много за дадено място.

Ето някои от най-добрите от цял ​​свят.

♦ Когато говорим за салати няма как да не започнем от прочутата вече по цял свят Шопска салата. Тя е популярна и в цяла Югоизточна Европа Хрупкава и цветна, тя се приготвя от зрели домати, печени чушки (обикновено зелени, но понякога червени), краставица, люти чушки (по избор), лук (обикновено червен), заедно с магданоз и сирене. Залива се със зехтин и понякога се добавят и черни маслини.

CNN обяви шопската салата за една от най-добрите в света

Снимки: iStock

♦ Панцанела, Италия

В рецептата на салата панценела има парчета стар накъсан фермерски хляб, който се накисват в солен разтвор от шери оцет. След това се смесват с нарязан пресен зелен лукч, зрели домати, краставици и целина и се овкусяват със зехтин и босилек.

Произходът на тази салата датира от векове, когато е приготвяна от тосканските селяни с остатъци и местни продукти.

♦ Салата „Нисоаз“ (Франция)

„Нисоаз“ се отнася до френски стил на готвене, характерен за град Ница, където прочутият ресторантьор и готвач на кралски особи Огюст Ескофие усъвършенства салатата, като добавя картофи и зелени фасулчета към комбинация от аншоа, маслини „Нисоаз“, каперси, риба тон, твърдо сварени яйца и чери домати върху листа от бостънска маруля. Джулия Чайлд определя салатата „Нисоаз“ като едно от любимите си летни ястия – и с право: тя е едновременно лека и засищаща, изпълнена с богат вкус.

♦ Юшен, Сингапур (Yusheng)

За да посрещнат щастлива Лунна Нова година, сингапурците и малайзийците заедно разбъркват Юшен (или йи сан) – сладка и пикантна салата от сурова риба, известна като „ритуално разбъркване за благоденствие“ (ло хей). Юшен може да се преведе като „сурова риба“, но звучи и като китайската фраза за „увеличаване на изобилието“, което я прави популярно и церемониално предястие по време на Китайската нова година.

Съставките са нарязани зеленчуци - моркови, ряпа дайкон, сладки картофи, краставици, маринован джинджифил, сурова риба, семена и дресинг.

♦ Наранги салата, Индия (Narangi)

Индийската готвачка Асма Хан пише в своята готварска книга „Monsoon: Delicious Indian Recipes for Every Day and Season“, че макар Индия няма чак толкова голямо разнообразие от салати в сравнение със средиземноморските култури. Разбира се, индийците ядат пресни зеленчуци с ястията си, а една конкретна салата, която Хан сервира, е подправено цитрусово-зеленчуково ястие, наречено наранги салата. То се приготвя с портокали, нарязани червени или зелени люти чушки, моркови, зеле и карамфил.

Подправя се със смес от мед и оцет, която е пикантна, солена, сладка и свежа — с точно толкова, колкото е нужно.

♦ Салата Кацуц, Израел

Израелско-американският шеф Майкъл Соломонов пише в своя бестселъров готварски сборник „Zahav: A World of Israeli Cooking“, че тази израелска салата има арабски произход и често е известна като „арабска салата“, но присъства на всяка трапеза в Израел. Приготвя се съвсем просто – от ситно нарязани краставица, домат и магданоз, които се овкусяват с зехтин, кошерна сол и лимонов сок. На Средния изток тези освежаващи продукти са повсеместни, а защото доматите и краставиците се отглеждат целогодишно, са евтини и широко достъпни.

♦ Салата с джикама и пепитас, Мексико

Тази изключително популярна салата се приготвя от джикамата - вид мексиканска ряпа, краставици, портокал, ананас, лук, кориандър и чили. Добавени са и запечени пепитас (тиквени семки) и резени авокадо отгоре. Дресингът от авокадо е ароматизиран с Tajín (чили-лайм сол), която се поръсва и върху самата салата.

♦ Gammaldags Pressgurka, Швеция

Приготвена само от тънко нарязана краставица, обилно овкусена със смес от оцет, вода, захар, бял пипер и магданоз, тази шведска салата от мариновани краставици (Gammaldags Pressgurka) е идеалната гарнитура към прочутите шведски кюфтета и други по-тежки ястия като печено месо и морски дарове. Краставиците се натискат силно, за да се извлече течността – след което се заливат със сладко-киселата марината и се оставят да престоят няколко часа преди сервиране.

♦ Ensalada de Palmitos, Аржентина

Родом от Южна и Централна Америка, палмовите сърца са зеленчук, произлизащ от вида палма и датиращ от цивилизациите на маите. Изключително нетрайни, палмовите сърца често се нарязват и консервират за съхранение и се срещат в салати в цяла Централна Америка, особено в Аржентина. Аржентинската салата „палмови сърца“ (ensalada de palmitos) се приготвя от нарязани консервирани палмови сърца, нарязани домати и нарязани авокадо, овкусени със смес от сок от лайм и гарнирани със зелен лук и кориандър. Тя е вкусна добавка към говеждото месо.

♦ Лафет Токе, Мианмар

За да се разхладят в влажния Мианмар, бирманците разчитат на салата, приготвена от чаени листа. Бирманският термин за ферментирал чай, лак хпак или лепет, е опушен и горчив и се смесва с пресни зеленчуци, пържен чесън, зелени люти чушки, хрупкави печени фъстъци, пържен боб, сушени скариди и препечени сусамови семена, сервирани върху канапе от зеле и поляти с дресинг от рибен сос и сок от лайм.

♦ Хориатики, Гърция

Когато приготвя гръцка салата (Horiátiki salata), гръцко-американската готвачка Даян Кочилас умолява американците да се въздържат от използването на маруля в традиционната ѝ рецепта. Това просто, освежаващо ястие, известно като „селска салата“ в Гърция, включва разнообразие от зрели домати, червен лук, зелени чушки, хрупкави краставици, маслини каламата, риган, екстра върджин зехтин (в идеалния случай гръцки), сол и резен сирене фета. Някога известно като селско ястие, според една история, добавянето на фета през 60-те години на миналия век наистина го поставя на пословичната карта на света.

♦ Пипирана (Испания)

Тази лятна испанска салата е освежаваща микс от зеленчуци - лека, свежа и изпълнена с вкусове. Приготвена е от домат, нарязан на кубчета зелен пипер и краставица, маринована е в смес от зехтин и шери оцет с малко сол и черен пипер. Особено освежаваща салата през лятото и е подобна на гаспачо.

♦ Сом Тум, Тайланд

Наричана Сом Тум в Тайланд, тази хрупкава, кисела тайландска салата с папая произхожда от Лаос, но е изключително популярна и се сервира целогодишно (и често се консумира седмично, ако не и ежедневно) в цяла Югоизточна Азия. В Тайланд (особено в региона Исан) тя често се среща на улични сергии, в ресторанти и в домове. За приготвянето на салатата, чесън, сол, фъстъци, люти чушки, захар и скариди се смилат на паста и се смесват със сок от лайм и рибен сос, след което се използват за поръсване върху настъргана зелена папая, домати и дълъг боб, а след това се поръсват с фъстъци.

♦ Салата Коб, САЩ

Както много други велики изобретения, салатата Коб се е родила от необходимост. Според местните предания за Лос Анджелис през 30-те години на миналия век, Робърт Коб, собственикът на ресторант Brown Derby в Лос Анджелис, приготвил богатата на протеини салата, използвайки съставки, намерени в хладилника му: маруля, кресон, твърдо сварени яйца, хрупкав бекон, печено пиле, авокадо, домати, лук и синьо сирене, нарязани и поляти с домашен френски дресинг. Тя се превърнала в мигновена класика в холивудския ресторант и често се приготвяла за гостите на масата, докато ресторантът не затворил през 80-те години на миналия век.

♦ Салата Табуле, Ливан

Табуле и Табули са едно и също нещо и рецептата се завърта около една основна съставка: магданоз. Табуле, което обикновено се приготвя с булгур, магданоз, домати, мента и лук и се залива с дресинг от лимонов сок, зехтин, сол и черен пипер, може да се различава в зависимост от това кой я прави. Някои добавят краставица, а други сок от нар или сок от кисело грозде, за да придадат ярка киселинност на салатата. Главният готвач Йотам Отоленги казва, че има правилен начин за приготвяне на салата табуле и той е с булгур (никога кускус). Обръщайки внимание на магданоза, който е основната съставка, готвачът подчертава, че той трябва да бъде нарязан на ситно.

♦ Суномоно, Япония (Sunomono)

Тънко нарязани краставици, овкусени със сладко-кисел оцет, суномоно или японска салата от краставици, са типично предястие или гарнитура, която се среща в японските ресторанти по целия свят. Известна още като „оцетна салата“, името ѝ идва от японските думи „су, което означава оцет, и „моно“, което означава нещо. Твърди се, че оцетът стимулира апетита и само с няколко съставки (японски краставици, захар, сол, соев сос и оризов оцет, плюс сусамови семена за поръсване отгоре), това ястие е бързо и лесно за приготвяне, а краставицата е сравнително евтина и лесна за намиране. Нещо повече, тя допълва почти всяко ястие и балансира някои от по-тежките, като темпура.

♦ Schwäbischer Kartoffelsalat, Германия

Традиционната немска картофена салата от швабския регион използва дресинг, обикновено приготвен с бульон (говежди или зеленчуков), олио, оцет и горчица; основната разлика е явната липса на майонеза, както при повечето други картофени салати по света, и без добавяне на парченца бекон. В Германия ястието, известно като Schwäbischer Kartoffelsalat, се сервира в ресторанти и се намира в хранителни магазини и домове.

♦ Гадо-гадо, Индонезия

Ще откриете гадо-гадо в цяла Индонезия, като според региона съставките варират. „Ню Йорк Таймс“ отбелязва, че в столицата Джакарта Гадо-гадо е по-скоро богато на въглехидрати, с картофи и лонтонг (оризови кексчета), докато в Западна Ява, лотек атах или каредок се приготвя с по-голям акцент върху суровите зеленчуци. В по-голямата си част то включва малко пресни зеленчуци (сурови и/или задушени), твърдо сварени яйца, пържено тофу или темпе и се сервира с дресинг от фъстъчен сос (някои използват пресни фъстъци, други рецепти изискват фъстъчено масло). Гадо-гадо (което означава „микс микс“) е толкова обичано в Индонезия, че сладко-солено-киселата салата е призната за национално ястие.

♦ Салата Ширази, Иран (Shirazi salad)

Подобно на израелска салата (която изисква магданоз, а не мента, както е в случая), салата Ширази или Салата-е Ширази е персийско ястие, приготвено с домати, краставици и лук, което се сервира с много ястия в домовете в Иран. Кръстена на града в южен Иран, ярката, кисела салата е предназначена да допълва ориза, богатите яхнии и кебапчетата, с които често се сервира. Това, което я отличава, е добавянето на verjuice (кисел сок, приготвен от неузряло грозде и/или дива ябълка), вместо лимонов сок, който също е напълно приемлив.

♦ Салата Валдорф, САЩ

Оскар Чирки, легендарният швейцарски готвач в хотел Waldorf-Astoria в Ню Йорк, първоначално създава тази рецепта за Waldorf салата само с три съставки: ябълки, целина и майонеза. Рецептата на The New York Times добавя малко лимонов сок, но в останалото остава вярна на оригинала, публикуван за пръв път през 1896 г. и приписван на „Оскар от Уолдорф“. Оригиналната рецепта изисква две обелени сурови ябълки, нарязани на малки парчета, смесени с накълцана целина и овкусени с „добра майонеза“. Едновременно свежа, хрупкава, кремообразна, сладка и леко кисела, салатата постепенно се развива: през 20-те години се добавят орехи, а по-късно стафиди, грозде, дори маршмелоу и яйца.

♦ Салата Цезар, Мексико

Днес смятана за класика в американските ресторанти, салатата Цезар всъщност има корени в Тихуана, Мексико. Преди малко повече от век италианският готвач Чезар Карини създава „Ensalada César“ в хотел Caesars. Настоящият готвач и собственик на ресторанта, Хавиер Пласкенсия, казва пред Los Angeles Times, че по 2 500 салати месечно се приготвят пред гостите в Hotel Caesars. Традиционната техника е почти непроменена – приготвя се в голяма дървена купа и се разбърква със специални шпатули. Сосът е основата на салатата и започва с аншоа паста, дижонска горчица, чесън, сок от лайм, черен пипер и настърган пармезан, които се смесват; след това се добавя яйчен жълтък за емулсия, както и малко сос Уорчестър и зехтин. Поръсена с още пармезан и сервирана с крутони, салатата трябва да бъде добре покрита със сос по традиционния мексикански стил.

♦ Салата Тиматим, Етиопия (Timatim)

Timatim (на амхарски „домат“) или доматена салата може да изглежда семпла, но етиопската подправка бербере ѝ придава напълно различен характер. Топлата умами смес от подправки (с доминиращ кориандър и червен пипер) не е силно люта, но дава дълбочина на свежата, леко кисела салата. Приготвя се лесно – от нарязани домати, ситно накълцан лук, чесън и халапеньо, а дресингът е от лимонов или лаймов сок, зехтин, бербере и сол. Тиматим обикновено се поднася като гарнитура или допълнение към инджера – известния етиопски квасен плосък хляб.

♦ Качумбари, Източна Африка (Kachumbari)

Както много семпли салати, качумбари (суахилската дума за свежа доматено-лучена салата) е класика през лятото в държави от Източна Африка, особено Кения и Танзания. По своята простота наподобява гарнитура или салса – ситно нарязани домати и лук с люти чушки, сол, кориандър и лимонов сок. Сервира се с множество ястия, подобно на това как в САЩ колсло често придружава различни основни. Колкото повече престои в маринатата, толкова по-вкусна става, затова не е изненада, че често се поднася към тежки месни ястия, дивеч или по-богати оризови ястия.

Снимка: iStock