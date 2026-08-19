Правителството предлага легендата на българската художествена гимнастика Нешка Робева да бъде удостоена с орден „Стара планина“ първа степен. Министерският съвет одобри предложението до президента за най-високото държавно отличие заради изключителните ѝ заслуги към българския спорт.

Инициативата е на министъра на младежта и спорта и идва в годината, в която Робева навърши 80 години.

Треньорката на "златните момичета" Нешка Робева празнува 80 години (ВИДЕО+СНИ МКИ)

Нешка Робева е родена на 26 май 1946 г. в Русе. Между 1966 и 1973 г. е част от националния отбор по художествена гимнастика под ръководството на Жулиета Шишманова. Като състезател участва на четири световни първенства и печели общо девет медала - четири сребърни и пет бронзови.

Най-ярката следа в историята на българския спорт обаче оставя като треньор. От 1975 до 2000 г. Робева ръководи националния отбор по художествена гимнастика. Именно този четвърт век остава в историята като „Златния век“ на българската школа, а шампионките ѝ получават емблематичното име „Златните момичета“.

Под нейно ръководство българските гимнастички печелят в индивидуалната надпревара седем световни и девет европейски абсолютни титли, както и олимпийско сребро. Ансамблите завоюват още шест световни и две европейски абсолютни титли и също достигат до олимпийското сребро.

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След края на треньорската си кариера през 2000 г. Робева се насочва към сценичните изкуства и създава танцовата трупа „Нешанъл арт“. Като неин ръководител, постановчик и хореограф тя създава спектакли, представяни близо 1000 пъти в България и чужбина.

От Министерския съвет посочват, че отличието ще бъде признание както за приноса на Нешка Робева към развитието на художествената гимнастика, така и за ролята ѝ в утвърждаването на авторитета на България на световната спортна сцена.

Редактор: Цветина Петкова