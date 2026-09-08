Полетите от и до летището в румънския град Яш бяха временно преустановени, след като радар засече въздушна цел в района. Това съобщи румънското Министерство на националната отбрана, цитирано от кореспондента на БТА в Букурещ Матрина Ганчева.

Целта била установена на около 18 километра северно от град Роман. По информация на местните власти става дума за дрон, който се приближавал към румънското въздушно пространство откъм Република Молдова.

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За наблюдение на ситуацията били вдигнати два испански изтребителя F-18, които изпълняват задачи по охрана на въздушното пространство на Източния фланг. Самолетите излетели в 16:47 часа местно време от авиобазата „Михаил Когълничану“.

Префектът на окръг Яш Костел Долаки заяви, че дронът се движи към южната част на окръга или към северната част на окръг Васлуй. По думите му ситуацията се следи от компетентните институции.

Междувременно румънските власти задействаха системата Ro-Alert. Жителите на окръзите Яш, Васлуй, Нямц и Ботошани получили предупреждение за възможно падане на обекти от въздушното пространство.

Властите продължават да наблюдават движението на въздушната цел и предприемат необходимите мерки за сигурността на населението и въздушния транспорт в района.

Редактор: Георги Иванов