Румънските военни са унищожили морски дрон, пренасящ експлозив, в близост до газовия проект „Нептун Дийп“ в Черно море. За операцията са били вдигнати по тревога два изтребителя F-16, съобщи румънският министър на отбраната Раду Мируца.

По-рано бреговата охрана е засякла безпилотния апарат на няколкостотин метра от района, в който се извършват дейности по газодобив. Мястото се намира в изключителната икономическа зона на Румъния, на около 128 км източно от Констанца.

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„Нептун Дийп“ е сравнително близо и до българската зона на Черно море. Според официалната документация по проекта различните му офшорни съоръжения са разположени на приблизително 35 до 47 км северно от морската граница между изключителните икономически зони на Румъния и България. Самият блок „Нептун Дийп“ обхваща голяма територия и се намира на около 160 км от румънския бряг.

След подаването на сигнала в румънското Министерство на отбраната е бил създаден команден център. По информация на Мируца е поискано разрешение от НАТО румънските въоръжени сили да поемат ръководството на операцията. След оценка на ситуацията и координация с президента на страната е взето решение дронът да бъде неутрализиран заради опасността за работещите на платформата и за критичната енергийна инфраструктура.

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Във въздуха са изпратени два румънски F-16. Един от изтребителите е използвал бордовото си оръдие и успешно е унищожил морския дрон, за който властите посочват, че е носел взривно вещество.

Румънският военен министър съобщи още, че Букурещ се е свързал с Киев по наскоро създадения пряк комуникационен канал между двете страни. По думите му украинската страна официално е потвърдила, че безпилотният апарат не е с украински произход.

„Нептун Дийп“ е най-големият проект за добив на природен газ в румънската част на Черно море. Той се разработва от OMV Petrom и Romgaz, като инвестицията е до 4 млрд. евро, а началото на газодобива е планирано за 2027 г.

Редактор: Цветина Петкова