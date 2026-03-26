Румънското министерство на националната отбрана съобщи, че военен дрон, отклонен от украинската противовъздушна отбрана, се е разбил на територията на страната, на около четири километра в националното въздушно пространство.

Турски танкер за суров нефт е бил ударен от дрон в Черно море

От министерството уточниха, че Русия е извършила нова серия атаки с дронове срещу цивилни и инфраструктурни цели в Украйна, в северната част на област Тулча. Румънските военновъздушни сили издигнаха в небето два изтребителя F-16 в 00:16 от 86-та авиобаза в Борча, за да наблюдават обстановката във въздушното пространство. В 00:44 ч. дронът, който преди това беше отклонен от украинските противовъздушни сили, навлезе в румънското въздушно пространство и се разби на около два километра от село Парчеш, извън населено място. Екипи от MApN и Румънската разузнавателна служба (SRI) бяха изпратени на мястото на инцидента и откриха изгоряла растителност и останки от дрона. Според наличната информация, няма данни за жертви или материални щети, уточниха още от министерството.

Районът е обезопасен, а разследването ще се проведе от специализирани екипи на министерството и SRI.

Снощи най-малко 10 граждани са се обадили на спешния телефон 112, след като са чули силни детонации, свързани с атаки срещу украински градове близо до границата. Жителите на северната част на област Тулча също получиха предупреждение чрез системата RO-ALERT за евентуално падане на обекти от въздушното пространство.

Редактор: Габриела Павлова