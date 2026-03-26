Турски танкер за суров нефт е бил ударен от дрон в Черно море, на около 15 морски мили (28 км) от Босфора край Истанбул, съобщи телевизия NTV. 27-членният екипаж е в безопасност.

Според данни за проследяване на кораби става въпрос за плавателния съд „Алтура“, собственост на турската фирма „Бешикташ“, който е плавал под флага на Сиера Леоне. Танкерът е отплавал от руското пристанище Новоросийск с около 1 милион барела суров нефт. Той е подложен на санкции от Европейския съюз и Великобритания.

NTV съобщи, че след удара е имало експлозия на мостика на кораба, а машинното отделение се е напълнило с вода. По информация на турския министър на транспорта, танкерът е бил ударен от безпилотен морски апарат.

Телевизия NTV съобщи, че корабът е поискал помощ и са били изпратени катер на турската брегова охрана, както и кораб за спешно реагиране.