Около 300 дка е засегнатата площ при пожара във фотоволтаичния парк на ТЕЦ „Бобов дол“, възникнал в края на миналата седмица. Това съобщиха днес от полицията в Кюстендил. Спасената площ е около 1000 дка. Огънят е унищожил кабел, инвентори, фотоволтаични панели.

Причините за инцидента се изясняват. Образувано е досъдебно производство в в Дупница, уведомена е и прокуратурата, допълниха от полицията.

Снимка: БТА

Голям пожар във фотоволтаичен парк край ТЕЦ „Бобов дол“

Припомняме, че пожарът възникна на 4 септември в землището на с. Палатово, община Дупница, и беше потушен за около 4 часа от девет противопожарни екипа.

Общо 11 пожара са гасили екипи на Регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ на територията на Кюстендилска област за времето от 4 до 7 септември, казаха още от полицията. Пет от пожарите са причинили щети.

Редактор: Габриела Павлова