Пожар избухна във фотоволтаичния парк срещу ТЕЦ „Бобов дол“, в района на пътя между Кюстендил и Дупница. Огънят е обхванал стотици декари, като има и повредени соларни панели, предаде кореспондентът на БТА в Кюстендил Елица Иванова.

По първоначални данни пламъците тръгнали от суха растителност под съоръженията. На място са изпратени шест противопожарни екипа. В гасенето участват и служители на ТЕЦ „Бобов дол“, които подпомагат огнеборците.

Пожар гори в района на Слънчев бряг (СНИМКИ)

По последни данни пожарът се разпростира върху площ от около 300-400 декара. Засегната е и част от фотоволтаичната инсталация. Целият соларен парк заема приблизително 1000 декара.

Огънят все още не е локализиран, а екипите продължават да работят, за да предотвратят разпространението му към съседни терени. Няма информация за пострадали. Причината за възникването на пожара предстои да бъде установена, както и точният размер на засегнатата площ.

Редактор: Цветина Петкова