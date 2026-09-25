Националната мрежа за децата започва специална пътуваща изложба „150 години детски организации в България – история, уроци и бъдеще“. Тя е част от инициативата за срещи и публични дискусии в над 20 града в страната. В рамките на срещите всеки може да чуе лични истории за каузата „грижа за децата“, както и да изрази позицията си за политиките в тази област, които са необходими днес.

Изпълнителният директор на Националната мрежа за децата Георги Богданов каза в ефира на NOVA NEWS, че тъй като тази година организацията става на 20 години, са направили „Енциклопедия на детските организации в България“, която описва 150-те години история на детските организации в България.

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„Тази история е много важна, защото е имало страшно много хора в България, които са се грижили за децата на България в много тежки времена. Във времена, в които е имало изключително много войни, бедствия, страшно много проблеми са се случвали с децата на България“, каза Богданов.

„Преди много години Олга Скобелева, майката на генерал Скобелев, събира пари от пловдивчани и прави първото сиропиталище в България, което и до ден днешен е в Пловдив. После тя решава да направи второ сиропиталище и тръгва с парите, събрани от пловдивчани и от много активни хора. Но на излизане от Пловдив я срещат група разбойници, които я убиват. На това място днес има паметник на Олга Скобелева – „Скобелева майка“. После се оказва се, че този, който е убил Олга Скобелева, всъщност е човек, който е бил награждаван от генерал Скобелев за неговата храброст“, разказа Богданов.

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По думите му страшно много хора са давали изключително много за децата на България. „В тази книга аз се връщам в миналото, но говоря и за днес. Днес неправителствените организации са нападани, че перат пари, че крадат чужди деца. Не, това са организации, които са се овластили, за да могат да помагат на децата в трудни моменти. И затова е Националната мрежа за децата като организация, обединяваща 130 организации в България. Именно това правим ние – помагаме на конкретни деца“, посочи авторът на енциклопедията.

Богданов каза, че в организацията вече 15 години правят бележник, който предлагат на правителствата, на политиците, за да могат те да разберат какво трябва реално да се промени в държавата. „Ние сме в основата на това да имаме Национална детска болница, да се говори за детската болница по начина, по който трябва да се говори. Ние сме в инициативата да се разкрива тайната на осиновяването в България. И много други инициативи, чрез които се опитваме да направим така, че политиците да вземат правилно решение за децата на България“, посочи Богданов.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова