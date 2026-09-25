Европа трябва да може да гарантира собствената си сигурност. Без участието на двете страни - Русия и Украйна - конфликтът не може да бъде разрешен. Необходима е визия и за следващия ден по формулата Европа на мира през възпираща отбрана и споделена сигурност. Това каза депутатът от “Прогресивна България” Владимир Николов пред журналисти.

Той беше категоричен думите на Илияна Йотова пред Общото събрани на ООН по отношение на войната между Русия и Украйна е била пределно ясна. А такава е позицията и на “Прогресивна България” - постигане на мир чрез преговори, а не по пътя на войната.

По отношение на информацията, че Илияна Йотова е подписала съвместно изявление след разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на войната в Украйна, депутатът Антон Кутев каза, че президентът не е подписвала такава декларация, като дори не е присъствала на самото заседание.

Припомняме, че Илияна Йотова заяви, че въпросното изявление не се подписва, а е било изпратено до всички държави членки още преди сесията в Ню Йорк. По думите на Йотова България не е получила възможност да изрази резерви към предоставената позиция, а направените от българска страна предложения за редакции не били приети. Именно поради тази причина тя не е участвала в разширеното заседание на Съвета за сигурност. Президентът посочи, че отсъствието ѝ се вижда и от общата снимка, направена след форума.

Кутев посочи още, че във въпросния документ не е позиция на България, а на Европейския съюз. “Единствената позиция, която е изрязвана, е по време на речта на президента Йотова пред Общото събрание на ООН”, допълни той.

Припомняме, че в речта си Илияна Йотова определи войната срещу Украйна като основно предизвикателство пред международната общност. Тя изрази убеденост, че е крайно време конфликтът да се премести от бойното поле към сферата на политиката и дипломацията. „Необходим е диалог и поне малко доверие, подкрепено със съответните гаранции”, заяви президентът.

Редактор: Цветина Петрова