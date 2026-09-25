Редица училища и детски градини у нас отбелязват Европейския ден на спорта.

В цялата страна са обявени над 700 събития. В програмите им са включени спортни активности, игри, състезания и срещи със спортисти.

„Семеен пакет училище“: Готвят данъчни облекчения за уроци, спорт, танци и изкуства

Инициативата се провежда за поредна година с една основна цел – да насърчи децата да бъдат по-активни и да открият удоволствието от спорта.

Редактор: Ина Григорова