До май 2027 г. подвижният състав на Българските държавни железници трябва да бъде попълнен с общо 60 нови мотриси на „Шкода“ и „Алстом“. Влаковете са закупени със средства по Програма „Транспортна свързаност“ и Плана за възстановяване и устойчивост, съобщи заместник-министърът на транспорта и съобщенията Цвета Тимева, цитирана от кореспондента на БТА в Пловдив Ирина Шопова.

Тя участва заедно с ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова в демонстрационно пътуване с една от новите мотриси „Шкода“ между Пловдив и Септември.

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Новият влак измина 53,5-километровото разстояние за 25 минути, като достигна скорост от 160 км/ч. За сравнение, със старите мотриси пътуването по същия маршрут е отнемало около 40 минути при скорост до 80 км/ч.

Новите композиции разполагат с повече от 300 седящи места и са оборудвани със системи за безопасност, Wi-Fi и видеонаблюдение. Тимева призова пътниците да пазят влаковете, като посочи, че в транспортното министерство постъпват множество сигнали за вандалски прояви. По думите ѝ се обсъждат и възможности за въвеждане на по-строги санкции.

Подмяната на остарелия подвижен състав е сред основните задачи наред с модернизирането на железопътната инфраструктура. Заместник-министърът отбеляза, че по българската железопътна мрежа все още се движат влакове, произведени през 60-те и 70-те години на миналия век.

Йорданка Чобанова посочи, че за 20 години членство на България в Европейския съюз са рехабилитирани над 370 километра железопътна мрежа.

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Като пример за цялостно обновяване тя даде направлението Пловдив - Септември, където модернизираната инфраструктура е съчетана с нови влакове, системи за безопасност и обновена гарова среда. За развитието на железопътния транспорт се комбинира финансиране от няколко европейски източника, сред които Програма „Транспортна свързаност“, Планът за възстановяване и устойчивост и Социалният фонд за климата, посочи още Чобанова.

Редактор: Цветина Петкова