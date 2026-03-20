Скандалът с финансирането за Иво Аръков: Актьорът отрече обвиненията, обяви, че е вложил 400 000 евро лични средства
„Не ме спирайте“: Майката на Николай Златков иска да постави паметна плоча на прохода Петрохан
Продължава поскъпването на горивата у нас: Докъде ще стигнат цените на дизела и бензина
Мюсюлманите празнуват Рамазан Байрам
Омбудсманът организира среща заради стотиците жалби за високи сметки за ток
Проучване разкрива тревожни данни за психичното здраве на майките у нас
Влаковете разполагат с 333 места и развиват до 160 км/ч
Министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов присъства на официалното представяне на първия новопроизведен влак, който пристигна у нас в началото на март. Проектът за доставка на 25 мотрисни влака е в размер на 326,7 милиона евро, от които 261,4 милиона са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост, а останалите 65,3 по програма „Транспортна свързаност" 2021-2027.
Представиха новите мотриси на метрото (ВИДЕО+ СНИМКИ)
Влаковете са предназначени за крайградски превози, разполагат с общо 333 места и развиват максимална скорост от 160 км/час, което е и максимално разрешеното по железопътната мрежа у нас.
Снимка: Мартин Керефейски, NOVA
Част от удобствата, с които разполагат вагоните, са контакти под всяка седалка, електронни табла, които показват маршрута, както и модерна климатична система. До края на лятото в България се очаква да пристигнат и още нови влакове от друга компания.
Снимка: Мартин Керефейски, NOVA
„Много отблизо следим всички проекти за доставка на подвижен състав. Имаме сключени договори отпреди години както с „Шкода“, така и с „Алстом“ - за нови модерни влакове. Това е най-видимата част от модернизацията, която е част от стратегически важните за страната проекти, движени от министерството". Това заяви служебният министър на транспорта Корман Исмаилов.
И допълни: "Предстоят сериозни инвестиции в България по отношение както на железопътната, така и на пътната инфраструктура“.
В церемонията участваха и посланикът на Чешката република у нас н.пр. Мирослав Томан и главният изпълнителен директор на „Шкода Груп" Петър Новотни.
