Министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов присъства на официалното представяне на първия новопроизведен влак, който пристигна у нас в началото на март. Проектът за доставка на 25 мотрисни влака е в размер на 326,7 милиона евро, от които 261,4 милиона са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост, а останалите 65,3 по програма „Транспортна свързаност" 2021-2027.

Влаковете са предназначени за крайградски превози, разполагат с общо 333 места и развиват максимална скорост от 160 км/час, което е и максимално разрешеното по железопътната мрежа у нас.

Снимка: Мартин Керефейски, NOVA

Част от удобствата, с които разполагат вагоните, са контакти под всяка седалка, електронни табла, които показват маршрута, както и модерна климатична система. До края на лятото в България се очаква да пристигнат и още нови влакове от друга компания.

Снимка: Мартин Керефейски, NOVA

„Много отблизо следим всички проекти за доставка на подвижен състав. Имаме сключени договори отпреди години както с „Шкода“, така и с „Алстом“ - за нови модерни влакове. Това е най-видимата част от модернизацията, която е част от стратегически важните за страната проекти, движени от министерството". Това заяви служебният министър на транспорта Корман Исмаилов.

И допълни: "Предстоят сериозни инвестиции в България по отношение както на железопътната, така и на пътната инфраструктура“.

В церемонията участваха и посланикът на Чешката република у нас н.пр. Мирослав Томан и главният изпълнителен директор на „Шкода Груп" Петър Новотни.