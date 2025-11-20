В София пристигна първата от общо 8 нови чешки мотриси за метрото. На официално събитие от Столичната община представиха новата машина, която е част от програмата за модернизацията на "Метрополитен". На представянето присъстваше и посланикът на Чехия у нас.

Снимка: Виолета Манчева, NOVA

Новите влакове са по-сигурни и ще имат видeoнaблюдeниe с база данни за минимум 20 дни. Също така спират и тръгват по-плавно.

Първият нов влак на столичното метро пристигна в София (ВИДЕО)

Снимка: Виолета Манчева, NOVA

Предвижда се машините да влязат в експлоатация по 1, 2 и 4 линия през 2026 г. като допълнение към вече наличните влакове. Мотрисите се различават от старите с това, че са по-безшумни, по-безопасни и по-комфортни.

Директорът на „Метрополитен” Николай Найденов коментира, че всички софиянци и гости на столицата „ще се радват на по-добра услуга, с по-добра автоматика, климатизиране, видеонаблюдение”. Той посочи, че задачата на „Метрополитен” за следващите пет години е подмяната на стария подвижен състав, който трябва да бъде изведен от употреба.

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че към момента се работи по изграждането на 10 метеостанции. Очаква се да има избран изпълнител за новите две отсечки по бул. „Царица Йоана” и активно върви работата по отсечките в студентски град.