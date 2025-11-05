Първият нов влак на столичното метро вече пристигна в София. Той ще бъде официално представен на 21 ноември от кмета Васил Терзиев, съобщиха за NOVA от "Метрополитен". Вторият влак е приет в завода на производителя и се очаква да пристигне у нас.

Третият от осемте нови четиривагонни влака ще бъде приет в град Пилзен в края на ноември на среща между представители на чешкия производител и специалисти от "Метрополитен" ЕАД. След приключването на изпитанията в Чехия, съставите ще бъдат транспортирани до България за тестове в реални условия по линии 1, 2 и 4. Същата процедура ще се проведе и с останалите пет влака. Последният осми влак ще пристигне у нас през май 2026 г.

Любителски кадри в социалните мрежи показват, че част от мотрисите вече са забелязани край Монтана.

Над 127 млн. пътници е превозило метрото в София през 2024 г.

Влаковете се доставят от един от най-големите европейски индустриални конгломерати – „Škoda“. Съставите ще заменят най-старите руски влакове по линии 1 "Люлин – Младост", 2 "Надежда – Лозенец" и 4 "Обеля – Летище София" през 2026 г. Цeлтa e дa пoдпoмoгнaт нoвaтa cтaнция мeждy „Cливницa” и „Oбeля”, чието строителство започна в началото на октомври, и дa пoзвoлят пo-мaлĸи интepвaли нa движениe.

Машините са дълги 80 метра, в тях ще има места за инвaлидни ĸoличĸи и вeлocипeди. Maĸcимaлнaтa cĸopocт, ĸoятo щe paзвивaт, e 90 ĸм/ч.

За комфорт на пътниците ще има климатична инсталация, а вагоните ще бъдат оборудвани със система за видеонаблюдение в салоните. Регистрираната информация ще се съхранявана в енергонезависима памет.

Нови чешки влакове заменят старите руски в столичното метро (СНИМКИ)

Стойността на влаковете съгласно проведената открита обществена поръчка възлиза на 68,5 млн. евро.