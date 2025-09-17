Столичното метро е превозило през календарната 2024 г. 127,2 милиона пътници. Това е с 33 милиона души повече от превозените през 2023 г., когато удобството на подземната железница са ползвали 94 млн.пътници.

Метрото в София има 52 км трасе и 47 станции. В процес на изграждане са още 10 нови станции:

- разширенията на Линия 3 през „Слатина” / 6 км., 6 станции, изпълнени на 35%, 75 000 нови пътника /,

- по бул. „Владимир Вазов” / 3 км., 3 станции, над 50 000 нови пътника, 85% изпълнение/ и

- нова станция по бул. "П. Владигеров", част от интермодален хъб / 30% изпълнение, 12 000 нови пътника /.

С пускането на трите участъка метромрежата на София ще нарастне до 61 км и ще разполага с 57 станции.

Нови чешки влакове заменят старите руски в столичното метро (СНИМКИ)

По трите линии на метрото в София се движат 82 влака. Депо „Обеля“ разполага с 52 четиривагонни състава, които се движат по линии 1, 2 и 4. За линия 3 се използват 30 тривагонни състава с местодомуване депо „Земляне“. До средата на 2026 г. за нуждите на депо „Обеля“ ще бъдат доставени и пуснати в експлоатация 8 нови четиривагонни мотриси, произведени от чешката фирма „Шкода”. За линия 3 ще бъдат доставени 8 нови влака, произведени от фирма „Сименс”.

2000 души са ангажирани с експлоатацията на Софийското метро, от които 391 са машинисти.

Ръководството на „Метрополитен” честити Деня на София – 17 септември, и желае на столичани всеки ден приятно и бързо да се придвижват с най-големия транспортен оператор на града – столичното метро.

Редактор: Румен Лозанов