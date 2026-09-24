Повече от 50 държави в ООН призоваха с декларация Русия да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и да започне съдържателни мирни преговори.

Документът беше публикуван преди заседание на Съвета за сигурност на ООН от редица външни министри, включително първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас и украинския външен министър Андрий Сибига.

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Декларацията е подписана от повечето европейски държави и други страни като Австралия, Канада, Израел и Япония. В текста се подчертават солидарността с Украйна и необходимостта от спазване на принципите на Устава на ООН, включително зачитането на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на държавите, както и законното им право на самоотбрана.

Редактор: Цветина Петрова